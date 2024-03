Entregan lauros en Cienfuegos por el Día Mundial del Teatro

Compartir en

A tono con las celebraciones en Cienfuegos por el Día Mundial del Teatro, se entregó en la Sala Guiñol el premio provincial en dicho ámbito, y quedó inaugurada allí, la exposición fotográfica Con el Jolongo al Hombro, muestra del quehacer comunitario del grupo de Teatro Infantil y Juvenil Caña Brava, en su 34 aniversario de fundado.

A la cita acudió la Dirección Provincial de Cultura, la Uneac, autoridades del PCC, de la Sociedad Cultural José Martí, más un grupo importante de personalidades vinculadas a las artes escénicas y varios alumnos de la Escuela Primaria Guerrillero Heroico. Entre todos, aplaudieron al colectivo de Caña Brava, y destacaron la figura legendaria de Enrique Poblet Chaviano, su padre fundador y al resto de los actores, convertidos, al paso de los años, en un grupo escuela trascendental para la provincia. A propósito, Antonio Luis Almaguer, subdirector de Cultura acá, entregó a sus artistas un merecido estímulo, y un diccionario sobre autores de la literatura infantil para el enriquecimiento de sus futuras obras.

Luego, se dio paso a la entrega del Premio Provincial de Teatro, que recayó en manos de Daisy Martínez Ojeda, quien lleva más de dos décadas ligada a la creación teatral, cuyos inicios fueron en Santiago de Cuba, para luego llegar a Cienfuegos y transitar acá por varios gremios de renombre en la provincia. Hoy día, Martínez Ojeda funge como directora artística y general del grupo Velas Teatro y es miembro activo también de la Uneac.

“Es el resultado de una labor de muchos años, prevaleciendo en ella varios colectivos dramatúrgicos para los cuales igualmente dedico el premio. No puedo dejar de mencionar al Centro Dramático de Cienfuegos, que fue el primero que me permitió entrar al mundo profesional, al Grupo de Teatro de Los Elementos, Escambray (…) El teatro no es de uno solo; es un arte colectivo”, dijo a la prensa.

Asimismo, se decidió otorgar “por única vez y con carácter excepcional” el Premio Provincial de Teatro por la obra de la vida a la actriz Tatiana Lamí Aguiar, quien no pudo acudir a la cita, pero su hermana Bárbara Lamí, directora del Conjunto Folclórico de Cienfuegos, fue la encargada de recibirlo y hablar en su nombre.

Desde 1961, el Instituto Internacional del Teatro (ITI) estableció glorificar la fecha con motivo de la inauguración el 27 de marzo de ese año en París, del festival “Teatro de las Naciones, ITI, UNESCO”, que reunió a representantes de las tablas a nivel internacional. A partir de ese momento, la cita es festejada anualmente y es habitual que una personalidad de las artes escénicas sea invitada a escribir un mensaje universal a propósito de la jornada. Jon Fosse, dramaturgo noruego, Premio Nobel de Literatura 2023, fue el elegido en esta ocasión.

