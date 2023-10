En tiempos de adelanto, asamblea XI Congreso de la FMC en Lajas

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 34 segundos

Un repaso a cuanto se ha hecho y resta por alcanzar devino la asamblea XI Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el municipio de Lajas, en Cienfuegos. La cita, colofón del proceso orgánico desarrollado a ese nivel, permitió poner los puntos sobre las íes del adecuado funcionamiento de la organización, aspecto en el que el fortalecimiento de las estructuras de base, la participación de las jóvenes y la labor educativa y de prevención social constituyen aristas fundamentales.

El enfrentamiento al delito, a manifestaciones de corrupción, egoísmo y discriminación, la incorporación de las mujeres a la producción de alimentos, su contribución al ahorro energético, la lucha contra la violencia en cualquiera de sus variantes, además del trabajo en las redes sociales, figuraron entre los temas del encuentro.

Delegadas e invitadas compartieron experiencias e iniciativas desarrolladas en su comunidad, que redundan en un mejor quehacer de la Federación. Una de ellas, Ana Beatriz Ponce Mora, comunicó vivencias originadas en su emprendimiento, la finca Santa Bárbara, y cómo esto le ha facilitado aportar a la comunidad. Otra, Alicia Águila Valdez, contó sobre la atención que en su localidad, Ramón Balboa, brindan a las madres de tres hijos, personas encamadas y escolares, además de las opciones de superación cultural que han puesto allí a disposición de las mujeres.

Varias intervenciones giraron en torno a la necesidad de no solo efectuar, sino también divulgar la labor de la FMC. Así lo subrayó Yodeysi Cardoso Mora, quien llamó a las federadas a utilizar sus dispositivos móviles para contrarrestar las mentiras y difamaciones que sobre la realidad cubana, en sentido general, se publican en las redes sociales.

En lo referente a la función educativa, Miriam Olano Casanova apuntó a cómo la Federación puede contribuir a enriquecer el nivel de instrucción logrado en Cuba, e instó a erradicar el uso inapropiado del lenguaje, la chabacanería, así como a buscar formas de fortalecer el buen comportamiento.

La miembro del Buró Político y Comité Central del Partido y secretaria general de la organización, Teresa Amarelle Boué, indicó la responsabilidad de las federadas en la prevención y atención social, en velar por que no haya niños con ausencias de la escuela, ni mujeres víctimas de violencia sin ayuda, y que disminuyan los índices de embarazo en la adolescencia.

Amarelle Boué señaló la tarea de divulgación como un desafío para la organización que encabeza. Por tal motivo, animó a las federadas a comunicar en Internet y las redes sociales las diferentes actividades e iniciativas que despliegan en la comunidad. Según dijo, las federadas tienen una alta responsabilidad en promover la igualdad de género, en lograr que las mujeres tengan siempre alta autoestima y puedan aportar en cualquier esfera de la sociedad porque, al hacerlo, también se enriquecen a sí mismas.

“La mejor contribución que podemos hacer a la Revolución es funcionar en la comunidad. Eso significaría que no quede ninguna mujer atrás, que todas aporten y tengan ingresos, que todos los niños vayan a la escuela, que no haya embarazos en la adolescencia y no haya subescolarizadas”, subrayó.

Durante su intervención, la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y su primera secretaria en la provincia, Maridé Fernández López, hizo énfasis en la urgencia de impulsar el movimiento de patios y parcelas en aras de la producción de alimentos. Alentó a las federadas a contribuir al ahorro energético y señaló que es necesario dar una mirada diferente al combate contra el delito y las manifestaciones de corrupción, cuyo escenario principal está en el barrio. Es preciso, dijo, cerrar las brechas existentes todavía en el funcionamiento. “Son tiempos de hacer cosas diferentes, y el Congreso debe marcar un antes y un después”, expresó.

En el contexto de la asamblea, las delegadas eligieron al nuevo Comité Municipal de la FMC, que en su primera reunión ratificó a Nety Francisca Benítez Ferrer como su secretaria general. La dirigente agradeció la confianza depositada en ella y manifestó compromiso con el empuje a la organización.

Al realizar el resumen de la cita, Yaremis Jiménez Cardoso, primera secretaria del PCC en el municipio, refirió los logros de las lajeras y las animó a seguir consolidando el trabajo en las estructuras de base, así como la implementación del Programa de Adelanto de la Mujer.

Impactos: 4