En Guantánamo, primeros deportados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que analiza si puede aceptar la oferta de El Salvador de recibir y encarcelar a criminales estadunidenses violentos, al tiempo que comenzaron los traslados de indocumentados a Guantánamo.

Sólo digo que si tuviéramos el derecho legal de hacerlo, lo haría en un instante. No sé si podemos, estamos viendo eso ahora mismo , aseguró Trump a periodistas en Washington.

Mientras, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que los primeros vuelos de deportación hacia Guantánamo despegaron ayer, y aseguró que “el presidente ya no permitirá que su país sea un vertedero de criminales de todo el mundo.

El centro de detención en Guantánamo albergará a los indocumentados que han violado las leyes migratorias de Estados Unidos y además han cometido crímenes atroces contra ciudadanos estadunidenses , aseguró Leavitt a Fox News.

Este vuelo se suma a otros de aviones militares que ya han expulsado migrantes a Guatemala, Perú, Honduras e India. No se precisó la nacionalidad de los transportados a Guantánamo.

President @realdonaldtrump has been very clear: Guantanamo Bay will hold the worst of the worst. That starts today. pic.twitter.com/Iqxt5rCfWa

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 4, 2025