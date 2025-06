En Cienfuegos, Clubes Martianos siembran a Martí en el corazón de los cubanos

Compartir en

Sembrando a Martí en el corazón de los cubanos, los Clubes Martianos de esta provincia del centro y sur continúan las acciones de una Jornada de Cara al Sol mediante rutas históricas a monumentos y tarjas históricas del país.

Enorgullece ver a la nueva generación, como base y célula más pequeña de la Sociedad Cultural José Martí junto con la Unión de Jóvenes Comunistas, historiadores, pedagogos y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Integrados por miles de niños, adolescentes y jóvenes de hasta 35 años de edad y se unen colaboradores continuantes reconoce Pedro Rolando Gómez, Presidente Provincial del Movimiento Juvenil Martiano.

“Los jóvenes estamos llamados a mantener nuestras conquistas, afirma, con la independencia y la libertad alcanzadas, el 1ro de enero de 1959. Nuestra principal arma estratégica es el pensamiento martiano. Tenemos que profundizar en su vida y obra, y en los conocimientos de la historia de Cuba”.

De la Sociedad Cultural José Martí reciben el apoyo de la miembro de la Junta, Profesora Nélida Durán para quien el Apóstol es su alma de combate y así enseña a los niños y jóvenes, quienes la buscan, cuando la ven por la calle y la llenan de amor.

“Martí, el pensador tenía siempre una pluma en la mano, refiere, y yo no duermo sin un libro de Martí de cabecera. Tengo un librero de cientos de miles de textos martianos y de Historia de Cuba, y no hay un día que no lo lea. Es el que me abre los caminos, a través de este proceso. Llevo en la Educación, más de 60 años formando jóvenes”.

