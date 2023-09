Elegidos refuerzos para la Liga Élite del Béisbol Cubano

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 54 segundos

Tele Rebelde emitió este jueves desde las 7 de la noche el programa donde fueron escogidos los refuerzos para la II Liga Élite del Béisbol Cubano.

Los seis equipos que estarán en competencia (Artemisa, Industriales, Matanzas, Sancti Spíritus, Las Tunas y Santiago de Cuba), luego de anunciar sus 20 jugadores, eligieron 12 refuerzos, de un listado de 138.

Las rondas de selección una y tres se realizaron según la tabla final de posiciones (LTU, IND, SCU, MTZ, ART y SSP); las dos y cuatro en orden contrario, mientras las restantes elecciones se decidieron por sorteo.

Asistieron al programa glorias deportivas, jugadores de la preselección nacional que se alista para los Juegos Panamericanos y directivos del Inder.

La II Élite comenzará el 7 de noviembre y se extenderá hasta el mes de enero.

Refuerzos

Sancti Spíritus

Yasniel González (jugador de cuadro MAY)

Yasser Julio González (jardinero PRI)

Juan Carlos Arencibia (jugador de cuadro PRI)

Yunier Castillo (lanzador GRM)

Lázaro Ponce(receptor IND)

Raydel Alfonso(lanzador VCL)

Wilson Paredes (lanzador HOL)

Laydel Águila (jugador de cuadro IJV)

Albert Valladares (lanzador MAY)

Luis Marrero (lanzador CAV)

Juan Miguel Martínez(jugador de cuadro MAY)

Yuri Fernández (jugador de cuadro VLC)

Artemisa

Luis González (jardinero CAM)

Raúl González ( jugador de cuadro CAV)

Erlis Casanova (lanzador PRI)

Dorvis Navarro (lanzador IJV)

Yeison Martínez(jugador de cuadro MAY)

Denis Laza (jardinero MAY)

José Ignacio Bermúdez (lanzador MAY)

Osdanis Rodríguez (lanzador VCL)

Kendry Hernández( lanzador IJV)

Jhonatan Bridón (jugador de cuadro CAV)

Yan Edwin Cabrera (lanzador VCL)

Liosvani Pérez (jugador de cuadro CAV)

Santiago de Cuba

Osvaldo Vázquez (jugador de cuadro CAV)

Yordan Manduley (jugador de cuadro HOL)

Andrés de la Cruz (jugador de cuadro GTM)

Ángel Luis Márquez (lanzador CAM)

Lázaro Martínez (jugador de cuadro MAY)

Edilse Silva (jardinero HOL)

Carlos Santana (lanzador GRM)

Kevin Soto (lanzador CAV)

Yurisen Blanco (lanzador)

Adrián Sosa(lanzador MAY)

Félix Rodríguez (lanzador SCU)

Anier Pérez (lanzador LTU)

Las Tunas

Yadián Martínez(lanzador MAY)

Dariel Góngora (lanzador CAM)

Alexquémer Sánchez (jardinero GRM)

Osvaldo Abreu (jugador de cuadro GRM)

Miguel Paradelo (lanzador GRM)

Kelvis Rodríguez (lanzador GRM)

Leonel Moas (jardinero CAM)

Luis Serpa(lanzador CFG)

Rubén Rodríguez(lanzador HOL)

José Sánchez (lanzador HOL)

Branlis Rodríguez(lanzador PRI)

Ernesto Torres (jugador de cuadro HOL)

Matanzas

Yordanis Samón (jugador de cuadro CAM)

Franklin Quintana (lanzador IJV)

Yeudis Reyes (lanzador GTM)

Yasmani Velázquez (receptor GTM)

Alexander Pozo (jardinero MAY)

Nelson Batista (receptor HOL)

Ernesto Góngora (lanzador GTM)

Jesús Pérez (lanzador HOL)

Luis Ángel Sánchez(jugador de cuadro GTM)

Joel Mojena (lanzador GRM)

Rángel Ramos (jugador de cuadro MAY)

Rusney Castillo (jardinero, reside en el exterior)

Industriales

Jonathan Carbó (lanzador IJV)

Luis Vicente Mateo (jugador de cuadro CFG)

Rayco Santos (jardinero GRM)

Islay Sotolongo (lanzador CFG)

Pedro Pablo Revilla (jugador de cuadro GTM)

Richel López (receptor CFG)

Orisbel Borges (lanzador PRI)

Rubén Valdés (jugador de cuadro CAV)

Vladimir García (lanzador CAV)

Yoasnier Pérez (jardinero CFG)

Freddy Asiel Álvarez (lanzador VCL)

Randy Cueto (lanzador VCL)

Lanzadores (36), jugadores de cuadro (19), jardineros( 12), receptores (5).

¿Qué dijeron los directores de Las Tunas, Artemisa e Industriales? “Tuvimos la suerte de ser siempre los primeros en la ronda que fue al azar. Eso ayudó. En las últimas selecciones buscamos atletas jóvenes, con brazos fuertes, para que ayuden a los experimentados del equipo, y así poder luchar por el título de esta segunda edición de la Liga. “Reiteramos que nuestro objetivo es ganar, aunque los conjuntos se hayan reforzado. Será un torneo competitivo, porque casi todos pidieron lanzadores. Eso conlleva a que se hagan menos carreras y “al juego chiquito”, como acostumbramos a decir. Pero de todos modos, iremos por el primer lugar, para igualar lo que hizo hace un año, Carlos Martí” (Abeisy Pantoja, director de Las Tunas). *** “Estoy muy contento con la elección realizada, prácticamente elegí lo que tenía planificado, a pesar de que fui el sexto en pedir unas cuantas veces. “Ahora, lo importante es que todos los peloteros jueguen y se desarrollen en el torneo. Ese es el primer propósito, pero siempre estaremos con la mentalidad de ganar. El terreno dirá la última palabra. “Estamos inspirados. Artemisa es la primera vez que se encuentra en esta etapa de la Liga Élite, y creo que los muchachos se integrarán con la mayor disposición”, (Yulieski González, director de Artemisa). *** “Desde un inicio pensamos en reforzarnos con seis jugadores y seis lanzadores. Y eso lo logramos. Optamos primero por Carbó y lo conseguimos. “A Freddy Asiel no lo habíamos elegido, porque nos habían dicho que no podía lanzar, pero ya al saber que estaba disponible, lo pedimos rápido. Tenemos mucho interés y deseo de que juegue con nosotros. Nos podremos en contacto con él. “En el caso de Vladimir García, no me había percatado de que no lo habían pedido. Cuando sacamos cuentas, reaccionamos y lo solicitamos, ya que fue uno de los pícheres que más salvó en el campeonato y con su experiencia puede ayudarnos mucho. “Luis Vicente Mateo podría ser muy efectivo en el campo corto, una posición donde hemos tenido inestabilidad en las últimas series. Además, es uno de los torpederos del equipo nocional. Mejor opción que esa no podíamos conseguir”(Guillermo Carmona, director de Industriales).

