Elefantes caen en el inicio de la Serie Nacional de Béisbol

Luego de una larga espera comenzó la 63 Serie Nacional de Béisbol; en ocho parques “doña blanca” rodó por los terrenos e hizo viaje por las alturas.

Cienfuegos de visita por el José Antonio Huelga espirituano muy poco pudo hacer ante los lanzadores locales, 2 x 0 el éxito para la tropa que dirige Lázaro Martínez.

Excelente fue la labor del zurdo Alex Guerra por Sancti Spíritus, durante 6 entradas no permitió libertades, sólo 2 indiscutibles, 4 ponches y regaló una base por bolas. Y como para no dejar margen a las dudas el cuerpo de dirección de los gallos le dió la bola para que tirara el último tercio a Yankiel Mauri, por mucho de los mejores relevistas del país.

Por la lomita de los martirios contraria, Raikol Suárez no lo hizo mal, en 5 capítulos le fabricaron 2 carreras, con 5 ponches y tres boletos. A su rescate trajeron al novato Yeison Fernández quién otorgó dos pasaportes gratis y le aplicaron la grúa. Samuel Calderón con bases llenas sin out se vistió de héroe al no permitir que los espirituanos se alejaran en el marcador, al final trabajó 3 inning de manera hermética, pero ya la suerte estaba echada.

Los 4 indiscutibles de los cienfuegueros fueron a la cuenta de Orlando Santos, Yoel Darce (2) y José Manuel Oramas.

Aspectos generales del partido:

Negativo: La ofensiva sureña muestra cara desde el primer choque, de lo que pudiera suceder en el resto del campeonato. Esperemos que poco a poco se acoplen.

Interesante: Traer a un lanzador novato como primer relevo, -con el juego cerrado una carrera por cero- por delante de otros tiradores con más experiencia.

Positivo: Buena labor del cuerpo de pitcheo en general. La defensa también hizo lo suyo, estuvo de forma inmaculada.

Para este sábado los gallos tendrán como carta de triunfo a otro zurdo, que tanto daño le hace a los bateadores cienfuegueros, Ariel Zerquera. Por los nuestros el derecho Hermes González, irá por la igualada en este inicio de serie particular.

