El Sindicato debe apoyar a todos los transportistas

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 11 segundos

En las últimas semanas, este Periódico ha ido en busca de los principales retos y logros de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia. En esta ocasión, Indira Alonso González, secretaria del Buró Provincial del Sindicato de Trabajadores de Transporte y Puerto, habla a nombre de su sector.

¿Cuáles son las principales fechas que conmemora el Sindicato este año?

”Las celebraciones comenzaron el 21 de enero, Día del Trabajador Ferroviario; Cienfuegos fue la sede del acto nacional por su rol en la transportación de cargas en todo el país. El 15 de febrero fue el Día del Trabajador de la Aviación Civil Cubana y el Aeropuerto Jaime González lo festejó con la reactivación de sus operaciones, luego de cuatro años sin efectuar vuelos comerciales. Las otras dos fechas importantes son en junio, el 14, Día del Trabajador Marítimo-portuario y el 28, el Día del Trabajador del Transporte.”

¿Qué importancia tiene la revitalización del Aeropuerto?

”Definitivamente un mayor flujo de turismo ha sido el principal beneficio y, por tanto, un mayor desarrollo económico y social de la provincia. Al tener una Unidad Empresarial de Base de Aero Varadero, ya estábamos recibiendo cargas con destino a las provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus, además de Cienfuegos, y lo seguimos haciendo, pero la entrada de vuelos comerciales siempre traen beneficios superiores.”

Siempre que se habla de “Sindicato”, se piensa en sector estatal ¿Cómo es el vínculo de la CTC con los trabajadores por cuenta propia (TCP) del Transporte?

“El trabajo es muy complicado porque son muchos los factores que intervienen en el trabajo con el sector no estatal. El Sindicato moviliza, acompaña, convoca y sí, cada piquera de coches o triciclos debe tener un representante que vele por los intereses de sus compañeros, pero de torna complicado porque hoy pocos quieren tener esa responsabilidad. De conjunto con la Empresa Provincial de Transporte y otros factores, trazamos estrategias para acercarnos a los TCP, para que entiendan que somos aliados y que defendemos sus intereses.”

Actualmente la mayoría de las guaguas estatales son arrendadas ¿Por qué se ha dado esta situación, cuáles son los pro y los contras?

”Las empresas de Transporte Provincial, Transmetro y Ómnibus Escolares cuentan hoy solo con el 50 por ciento de sus vehículos en buenas condiciones, debido al déficit de partes y piezas de repuesto. Esa es la principal razón por la que se decidió arrendar los vehículos. No obstante, tanto esas como las guaguas de entidades estatales siguen teniendo el encargo de estacionar en las paradas para aliviar la congestión de personas. Sabemos que existe una fisura en esa misión, no todos los choferes colaboran, pero la población debe reportar la chapa del carro para implementar las medidas establecidas.”

¿Cómo influye el Sindicato en la toma de decisiones del sector no estatal, por ejemplo, en las tarifas?

”Como mencionaba, nosotros acompañamos. Estamos en cada reunión con el sector y abogamos por concertar, por llegar a un acuerdo, no por imponer. El Gobierno no ha dejado desprotegido a ese sector, siempre garantiza una parte del combustible a la semana, pese a las conocidas dificultades. También es cierto que no se le garantizan otros productos indispensables, pero tratamos de que la relación sea lo más cordial y respetuosa posible.”

¿Cuáles fueron las principales carencias del sector que representa en 2023?

“Además de las deficiencias internas, el bloqueo del gobierno de Estados Unidos impacta directamente en el transporte. La carencia de insumos, partes y piezas se debe a la imposibilidad de importarlos; la disminución del arribo de buques, combustible y cargas desde el exterior se debe al bloqueo. De ahí deriva la mayoría de nuestros problemas y eso la población lo sabe y lo entiende, pero no podemos dejar de informar, de explicar, de tratar de ayudar. Desde el sector del transporte tenemos un objeto social muy claro y los obstáculos consabidos no pueden justificar la inacción y la indolencia. Erradicar esos comportamientos es nuestro principal reto”.

Visitas: 1