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El que guía en cada paso

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1-
Padre es quien brinda el abrazo/ y el beso al hijo o la hija,/ padre es quien ama y cobija,/ el que guía en cada paso./
Padre es mucho más que el lazo/ sanguíneo, es un sentimiento;/ es verdad y fundamento,/ voz de bondad que procura,/
mano que respalda y cura,/ corazón en movimiento.

2-
Un padre lleno de sueños,/ de infinito y puro amor,/ siempre aspira a lo mejor/ por el bien de sus pequeños./
Pondrá todos sus empeños/ en que crezcan muy felices,/y arraigado a sus raíces/ los verá cumplir sus planes,/ enfrentando los desmanes/ del tiempo y sus cicatrices.

3-
Y cuando el padre no está,/ desde el cielo observa, alumbra,/ y el hijo no se acostumbra/ a la ausencia de papá./ Porque desde el más allá/ sigue dando su consejo;/ porque el hijo es el reflejo/ de su paso, de su guía/ y le expresa en este día:
“Felicidades, mi viejo”.

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Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba. Agrupa a periodistas cubanos y de otras nacionalidades en torno al Círculo de Periodistas contra el Terrorismo

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