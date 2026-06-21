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1-

Padre es quien brinda el abrazo/ y el beso al hijo o la hija,/ padre es quien ama y cobija,/ el que guía en cada paso./

Padre es mucho más que el lazo/ sanguíneo, es un sentimiento;/ es verdad y fundamento,/ voz de bondad que procura,/

mano que respalda y cura,/ corazón en movimiento.

2-

Un padre lleno de sueños,/ de infinito y puro amor,/ siempre aspira a lo mejor/ por el bien de sus pequeños./

Pondrá todos sus empeños/ en que crezcan muy felices,/y arraigado a sus raíces/ los verá cumplir sus planes,/ enfrentando los desmanes/ del tiempo y sus cicatrices.

3-

Y cuando el padre no está,/ desde el cielo observa, alumbra,/ y el hijo no se acostumbra/ a la ausencia de papá./ Porque desde el más allá/ sigue dando su consejo;/ porque el hijo es el reflejo/ de su paso, de su guía/ y le expresa en este día:

“Felicidades, mi viejo”.