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Díaz-Canel saluda a los padres cubanos en su día

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, transmitió hoy felicitaciones a todos los padres de la nación caribeña y los calificó de campeones en la lucha diaria, pilares de fortaleza y primeros maestros de valores.

En su mensaje publicado en la red social X, el mandatario dedicó un saludo especial al pentacampeón olímpico Mijaín López, a quien describió como un «héroe terrenal que baja del olimpo cada día para estar junto a sus hijos Mijailcito y Nayha».

«Al pentacampeón Mijaín solo lo vence el amor de sus hijos. Todos los días baja del olimpo para ser el héroe terrenal de Mijailcito y Nayha», escribió Díaz-Canel.

Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero expresó en la misma red social: «Hoy celebramos a esos hombres que con amor, entrega y valentía construyen hogares, educan con el ejemplo y defienden a sus familias en cada batalla. ¡Feliz Día del Padre!».

El Día de los Padres se celebra en Cuba cada tercer domingo de junio, una fecha que reconoce el papel fundamental de los padres en la formación de las nuevas generaciones y en la construcción de los valores que distinguen a la sociedad cubana.

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