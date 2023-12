Destacan labor de educadores cienfuegueros a propósito del Aniversario 62 de la Campaña de Alfabetización

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 27 segundos

Las principales autoridades de la provincia asistieron a la gala de reconocimiento al personal de la Educación y del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), en el municipio de Cienfuegos.

Durante el acto trascendió la entrega de la medalla José Tey por la trayectoria destacada, la condecoración a metodólogos de la Dirección General del sector en el municipio y el agasajo a individuos y colectivos que demuestran todos los días que la educación y el deporte serán siempre derechos del pueblo cubano.

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte otorgó la medalla Rafael María de Mendive a profesionales consagrados a la enseñanza por de 25 años consecutivos.

“Llevo 28 años de educadora y la formación de la nueva generación sigue siendo el principal reto. Aunque ahora me desempeñe como directora de una institución, inicialmente fui maestra; pero de cualquier forma, tenemos que garantizar el desarrollo integral de los niños. Realmente es una tarea muy sacrificada y bonita a la vez porque nos sentimos complacidos con la familia, con los niños; todo lo que alcanzan, sobre todo en esta, la primera infancia, también lo vemos como un logro nuestro”, refirió Osmara Aparicio Águila, directora del Círculo Infantil Manzanita.

Por su parte, José Manuel González Vázquez, director del Instituto Preuniversitario Julio Antonio Mella reflexionó: he estado en varias enseñanzas pero en esta me siento mucho mejor y estoy contentísimo con los muchachos que tengo. Estamos ahora en la preparación para el ingreso a la Educación Superior y queremos, necesitamos, obtener resultados satisfactorios. Ahí está nuestro reto principal, en lograr que la mayoría obtenga una beca universitaria. Para ello, los profesores están dando repasos en secciones contrarias a la estancia en las aulas. El trabajo en colectivo es esencial para obtener lo que necesita, no solo la escuela, sino el municipio.

“Llevo 26 años como educadora y creo que nuestro reto fundamental es formar las nuevas generaciones desde las edades más tempranas y para ello necesitamos el apoyo de la familia, de la comunidad, de otras instituciones y sectores. Educar no es solo una palabra, es una actitud y una aptitud; es la primera condición que debe tener todo educador cubano. He entregado gran parte de mi vida a esta profesión y creo, seré maestra por siempre”, añadió emocionada Marely Ascona Romero, directora del Círculo Infantil Obreritos del Cemento.

Por último la Dirección Municipal del INDER reconoció a sus docentes. Mientras, educandos de varias instituciones amenizaron el encuentro en el que distinguieron, además, a los primeros alfabetizadores de la Revolución.

Impactos: 5