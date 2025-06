Derrame fétido en reparto de Cienfuegos

Compartir en

Justo al amanecer, cuando comienza el abasto de agua potable, una gran cantidad de habitantes cercanos a la avenida 58 esquina a 61, reparto La Juanita, se disponen a realizar sus tareas y necesidades hogareñas, juntos todos su desechos empiezan a subir los niveles de las aguas albañales que no tardan mucho en derramar por la alcantarilla un considerable volumen de líquido oscuro, con desechos fétidos que contaminan abiertamente aceras, calles y contenes.

Vecinos de la cuadra afectados por la tupición presentaron quejas que fueron atendidas pero no resueltas. Argumentos y justificaciones no faltaron (“el problemas no es en el registro, es en la tubería del centro y combustible para bombear el líquido y vaciar la alcantarilla no hay”…).

Otro problema más acecha en la mencionada esquina, pues el registro perdió su tapa no se sabe cómo; lo cierto es que ahora se muestra amenazante por el día y solapado en las noches esperando por algún entretenido para ser sumergido en sus oscuras y malolientes aguas.

Resolver el problema requiere de prontitud si tenemos en cuenta que comienza la etapa lluviosa y estas contaminadas aguas se pueden mezclar con el agua potable provocando brotes de enfermedades a los residentes del lugar.

En el área del fenómeno existe gran tránsito de vehículos y coches. En la mañana, los niños van para la escuela, algunos acompañados por su padres, y sorteando obstáculos para arribar al centro docente primario que se encuentra a escasos cien metros del lugar.

