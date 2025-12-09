Dania y su vocación de aportar

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 27 segundos

En 1996 inició su camino como innovadora y, desde entonces, han sido múltiples los trabajos presentados y numerosos los resultados positivos. 2025 no ha sido la excepción, porque en el más reciente evento de mujeres creadoras se alzó con un premio relevante y otro destacado. Y es que Dania Cruz Ricabal, especialista principal y jefa del Grupo de Informática de la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, no puede dejar de lado la capacidad para innovar y aportar.

“Siempre me interesó formar parte de la ANIR (Asociación Nacional e Innovadores y Racionalizadores); por eso, desde mi incorporación he formado parte de la organización”, me dice y asegura que cuenta en su haber con poco más de 500 investigaciones, puestas en práctica no solo en el área económica y de recursos humanos sino también en la planta: en tratamientos químicos y en el taller de maquinado en los que ha automatizado procesos vitales.

Lea además ⇒ Termoeléctrica de Cienfuegos: mujeres creadoras en acción

“Me da siempre mucha ilusión poder resolverle un problema a la propia empresa, poder dirigir un grupo de trabajo, muchachos jóvenes a quienes trato de vincular al trabajo de la ANIR, sensibilizarlos para que participen e inscriban trabajos. La atención que nos brindan aquí en la Termoeléctrica es vital y hay que reconocer el apoyo de todas las organizaciones y la dirección de la empresa, lo que propicia el ambiente de aporte e innovación”, asegura Dania

¿Y cómo combina esta actividad de investigación, de aporte, de creación… con la responsabilidad que hay puertas afuera de la Termoeléctrica?

“La he sabido combinar a lo largo de los años. En estos momentos mis hijos ya son mayores; pero he sabido combinar todas las responsabilidades. Por ejemplo, en el año 2005 hice mi Maestría en Matemática aplicada, siendo ellos chiquitos. Versó acerca del comportamiento del petróleo en los diferentes años de la planta y en ese momento fue muy difícil porque tenía que estudiar de madrugada; el niño era pequeño, pero me ayudó mi esposo siempre, y la empresa me apoyó. Pude hacer los estudios y luego generalizar sus resultados. Resulta difícil, pero si una se lo propone, lo logra”.

Evaluación de los conocimientos a los operadores químicos de PTQA (relevante) y Gestión y control de las dietas a los trabajadores de la Termolectrica de Cienfuegos (destacado) —ambos en coautoría con sus compañeras de labor— constituyen las más recientes creaciones de Dania Cruz Ricabal, una cibernética matemática que, en la más eficiente planta termogeneradora del país, deja una huella de creación y aporte.

Visitas: 2