Daine Curbelo, una conversación detrás de cámara

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 5 segundos

El 1ro. de diciembre, Día del Locutor Cubano, se entregaron en la UNEAC de Cienfuegos, los Premios del Concurso Sergio Farray Pich. En Televisión, el Gran Premio lo obtuvo Dainelis Curbelo Martínez, que representa actualmente la imagen de la Revista Magacine, del Telecentro Perlavisión.

Se ha visto su desempeño y crecimiento profesional en diferentes medios, como la radio o la presentación de espectáculos en vivo; pero las puertas a muchos hogares sureños, las ha ganado como conductora de diferentes revistas y series de televisión. Sin embargo, poco sabemos de la persona que magistralmente ha llevado a nuestros hogares la vida y obra de muchas personalidades de la actualidad cienfueguera y se ha convertido en una excelente profesional como locutora, conductora y presentadora. Hoy les departimos un acercamiento, detrás de cámaras, de la carismática joven.

(Dainelis) “La televisión ha sido mi área de responsabilidad total y también de resarcir, sanar y crecer. Es un espacio que disfruto tanto que incluso, cuando entro al canal, todo lo demás se queda afuera. Soy tal cual me ven en sus televisores, no hay un personaje montado. Siempre le digo a los muchachos que se han acercado, porque les gusta la locución, que lo primero que tienen que hacer es creerse lo que están diciendo, que cuando lo hagan, los demás lo van a entender, eso para mí es clave. Soy una apasionada de la comunicación que respeta la técnica, por supuesto, pero que busca, sobre todas las cosas, conectar con las personas tratando de ofrecerle la información que están buscando sin obviar lo que estamos viviendo y el contexto que tenemos cuando caminamos las calles de Cienfuegos. Comunicar es un proceso muy complejo y multi variable, donde hay que tener en cuenta la técnica, pero también otros elementos que van más allá, como es interconectar con los oyentes, o televidentes, en dependencia del medio.

Aunque tus comienzos fueron en la radio, te hemos visto más en revistas en vivo en la televisión. ¿Qué sientes al hacer estos programas?

“Después que probé hacer una revista en vivo, me sentí feliz; porque es como estar en la sala de mi casa, compartiendo con las personas que llegan, sobre un tema que les va a interesar o que yo voy a tratar que le resulte interesante a los televidentes que me están viendo en su casa. Hay temas que son quizás para un sector muy pequeño de teleaudiencia y hay que tratar de buscarle la arista que pueda lograr captar la atención de un mayor número de personas. Eso es una responsabilidad muy grande para un comunicador de cualquier especialidad; más, si se trata de un locutor de un programa que abre las transmisiones en vivo de un canal, en cada una de las tardes.

“Me gusta trabajar en vivo, apuesto por la espontaneidad. También hablar de cultura, porque alegra, motiva, transforma y en estos momentos, sobre todo en Cienfuegos, necesitamos abordar más este tema, porque yo sueño con ver una ciudad viva de nuevo. A mí me gusta ir preparada, pero eso lleva tiempo, porque hay que saber qué decir y cómo decirlo. Un comunicador de un programa en vivo, no puede ser meramente una persona que va con un guion aprendido. Tiene que llegar con la mochila llena, preparada sobre un tema, para poder hacer una entrevista inteligente, conducir al entrevistado, que puede ponerse nervioso y no responder quizás toda la información que tiene, por esos mismos factores. El entrevistador debe ayudar, pero a su vez lograr obtener información pensando en las personas que nos están viendo en la casa.

“Siempre le digo a los entrevistados que quiero que ellos se sienten ahí, como mismo me siento yo, con la verdad. Te lo digo con total transparencia; porque esa verdad es la que percibe el pueblo. No se trata de decir lo que las personas quieran escuchar, se trata de decir lo justo, de fundamentar lo que no está saliendo bien y de resaltar lo que estamos haciendo correctamente. Es un proceso de construcción colectiva, siempre pensando en quien nos está viendo desde casa, que son personas con demandas diferentes en materia de información, formativa y nosotros tenemos que hablar en un lenguaje en que nos entiendan todos, principalmente cuando es un tema especializado. Le doy mucha importancia a la capacitación, a la auto preparación, a la autovaloración del trabajo cotidiano que realizamos, como claves para poder mejorar continuamente y así lo recomiendo a los jóvenes que comienzan.

¿Qué factores predominan y ponderan la vida personal de Daine Curbelo?

“Me gusta la naturalidad; las personas transparentes, que conversan; defender la cultura; tener amigos; y sobre todas las cosas cuidar a mi familia, porque gracias a ella soy lo que soy. El apoyo de mis padres, de mis hermanos, de todos, ha sido incondicional. Creo que mi fortaleza mayor está en mi familia, porque en ellos encuentro la dosis exacta de lo que necesito para motivarme y seguir adelante, ante cualquier avatar que se haya presentado en el camino. Siempre menciono a Maxi, mi hijo, porque él es mi motivación fundamental para todo, para crecer y quiero que siempre se sienta orgulloso de su mamá. Mis alumnos me han dicho que soy una profe muy exigente, y es que tal vez lo soy conmigo misma. Me gusta mucho dar clases, la investigación, revisar los programas, traerlos a la casa. Tengo un vasto material de video como para sintetizar la historia del programa, que atesoro con mucho cariño.

“Mis tardes ahora las ocupa la Revista Magacine, pero he tenido muchos programas que he disfrutado como Buenas Tardes Ciudad y Más allá de la Música. Me encantan las revistas, como las de fin de año, porque estoy segura de que les comparto alegría a la familia con lo que nosotros llevamos. Hay algo que no te he mencionado y que he disfrutado mucho como comunicadora y es la serie Entre Mar y Tierra, una historia que recomiendo a todos, está en YouTube. Posee 10 capítulos y cuenta con guion de Omar George. Se grabó en las calles de nuestra ciudad y aborda la historia de Cienfuegos. Como cienfueguera, fue muy interesante descubrir la historia de la ciudad donde nací. He podido replicar después lo que aprendí con mis alumnos de la universidad y con todo el mundo; porque me siento orgullosa de ser cienfueguera. No importa dónde estés, siempre tienes que sentirte orgulloso del lugar donde naciste y para mí, contar nuestra historia, es un privilegio”.

Desde que Dainelis comenzara a interactuar en los medios como comentarista de tiro deportivo con pistola, línea en la que fue atleta, ya venía despertando su pasión por la comunicación. Es una estudiosa incansable, para ella la preparación es primordial. En su trayectoria encontramos que es máster en Ingeniería Industrial, Mención Calidad, Ingeniera Industrial, Locutora de TV, Animadora de Espectáculos y ha ejercido la docencia en la Universidad “Carlos Rafael Rodríguez”, de Cienfuegos. Ha realizado cursos de superación en diferentes áreas relacionadas a los medios de comunicación.

Disciplina, talento, preparación, mucho respeto y amor por la profesión, han sido las máximas de esta joven cienfueguera, recién laureada. Una cubana de “a pie” como ella misma se define, que nos trae en cada entrega una Revista Magacine, con la actualidad de una ciudad que tiene mucho aún por mostrar, dialogar y continuar, en ese proceso dinámico de nuestro día a día.

Impactos: 4