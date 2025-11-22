Cubanacán en Varadero por el invierno y FitCuba 2026

Compartir en

Con acciones de remozamiento y reorganización de algunos espacios, el grupo Cubanacán en este balneario apuesta por una efectiva temporada de invierno.

Yobany Gil Ramírez, delegado del grupo en territorio matancero dijo a la prensa especializada que participa en Motivos Cubanacán, recorrido que concluye hoy, que la mira está en la Feria Internacional de Turismo (FitCuba 2026) que tendrá por sede la Península de Hicacos en mayo venidero, dedicada a Canadá.

En las 12 instalaciones con que cuentan en la provincia entre Varadero y los dos hoteles Encanto de la ciudad de Matanzas cumplen un amplio programa de renovación y reanimación, que les permite brindar un mejor servicio a los clientes.

Gil Ramírez puntualizó que se renuevan un grupo de habitaciones en el hotel Brisas del Caribe y el Túxpan se somete a una reparación total que debe de entrar en operaciones para FitCuba.

Los principales mercados emisores son Canadá, Rusia y Cuba y con este recorrido de agentes de viaje y turoperadores de América Latina tienen la expectativa de recuperar visitantes de Naciones como Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela, entre otras.

El directivo enfatizó en la preparación del personal, involucrado también en el embellecimiento de las instalaciones, y considera que los hoteles exhiben hoy mejor ocupación, la que debe aumentar en los próximos días de temporada invernal.

Varadero, con la fortaleza de contar a escasos kilómetros con el aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez, constituye el principal destino de sol y playa de Cuba, certificado y premiado por agencias medioambientales como valor agregado en aras de la sostenibilidad.

