Crónicas desde España: Las cigüeñas de Goiriz

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Lian Roque Roque*

En nuestro andar por tierras gallegas, la mirada se detuvo en un instante de asombro: sobre los tejados y postes de Goiriz, en Vilalba, descubrimos unos grandes nidos. Allí anidan las cigüeñas, dueñas del cielo y del paisaje, guardianas de una tradición que parecía salida de las páginas de un libro o de las fábulas que acompañaron la infancia de un profesor universitario venido del Caribe.

El desconcierto inicial dio paso a la pregunta inevitable: ¿qué son aquellas aves? Fue entonces cuando el señor Valentín Sanjurjo, con la serenidad de quien conoce los secretos de su tierra, respondió: “Son cigüeñas”. La emoción fue incontenible. Valentín añadió con ironía y ternura: “Aquí en España hay cigüeñas, pero pocos niños”. La observación, cargada de humor, reafirmaba la leyenda que asocia a estas aves con la fertilidad y la llegada de nuevos hijos a las familias. Al seguir observando, el joven historiador descubrió dos nidos más, habitados por pichones que eran alimentados con paciencia por sus padres. Supo entonces que estas aves regresan cada año a la misma región y, con una fidelidad admirable, ocupan el mismo nido durante toda su vida. Esa constancia es admirada y protegida: existen políticas que garantizan su cuidado. En Vilalba, incluso el ayuntamiento destinó recursos para reconstruir un nido caído del campanario de la parroquia, cuya magnitud había causado lesiones durante una actividad recreativa. El nuevo soporte, levantado en un poste, es testimonio del compromiso colectivo con estas aves. Las cigüeñas se alzan así como símbolos de progreso, fecundidad, alegría y fidelidad. Su presencia en el paisaje que rodea la escuela habanera de Goiriz invita a reflexionar sobre la necesidad de ser constantes, de permanecer fieles al terruño y a la Historia. En estas tierras lejanas, donde se ama a Cuba y se reverencia a las cigüeñas, continúa el viaje de descubrimientos y emociones. Cada nido, cada vuelo, cada mirada al cielo es una lección de vida y recuerdo que se entrelaza con la experiencia de quien, desde una isla caribeña, encuentra en Galicia un espejo de fidelidad y esperanza.

*Jefe del Departamento de Filosofía e Historia de la Universidad de las Ciencias Médicas de Cienfuegos. Se encuentra en España en una estancia formativa, a partir de los convenios entre la Universidad de las Ciencias Médicas Raúl Dorticós Torrado y la Universidad de Granada.

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