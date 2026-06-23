Cultura e inclusión en Cruces en Festival de Asociaciones

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La casa de Cultura Enrique Cantero Ibáñez, del municipio de Cruces volvió a servir de plaza para la celebración del Festival de las Asociaciones, donde se realizó una muestra de manifestaciones artísticas y actividades protagonizadas por una veintena de miembros tanto de la Asociación Nacional del Ciego (ANCI), Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC) así como de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico Motora (ACLIFIM) en el territorio.

La música, la dramaturgia, literatura y una exposición artesanal fueron algunas de expresiones más aplaudidas, en un encuentro que busca, entre otros objetivos, la sensibilización por el quehacer de las personas en situación de discapacidad en la localidad.

Entre quienes recibieron reconocimientos, luego de finalizado el encuentro, estuvo Yohanna Castillo Rodríguez, técnico que dirige la Sala Braille en la Biblioteca Raúl Aparicio Nogales, un colectivo que trabaja sistemáticamente con dichos gremios durante cada mes. Al momento de los agasajos se reafirmó allí por la bibliotecaria el poder de la lectura y las charlas literarias como forma de integrar más a la membresía.

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