Con ríspido encuentro candidatos chilenos cierran debates públicos (+Fotos)

En un debate de alta tensión y confrontaciones, los dos aspirantes hoy a la presidencia de Chile, Jeannette Jara y José Antonio Kast, mostraron sus diferentes posiciones sobre temas como seguridad, migración, economía y gobernabilidad.

El encuentro, de más de dos horas y media extendido hasta casi la medianoche, es el último en que participaron los candidatos al sillón del Palacio de La Moneda antes de la segunda vuelta electoral del domingo y estuvo organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

“Voy a poner un poco de orden”, dijo una de las moderadoras en momentos en que el diálogo alcanzó la más alta confrontación, y otro presentador les recordó que muchos jóvenes estaban viendo el debate y ellos debían ser un ejemplo para la política.

En el tema migratorio, ampliamente utilizado en la campaña con fines propagandísticos, Kast insistió en su amenaza de expulsar a los 330 mil indocumentados.

“Les estamos diciendo que les quedan 92 días para que abandonen el país”, advirtió.

Jara, en cambio, abogó por empadronarlos para saber quiénes son y anunció que serán expulsados los que no cumplan este trámite.

Otro tema polémico fue el del indulto a violadores de los derechos humanos, a raíz de declaraciones del abanderado del Partido Republicano y de un diputado de esa misma formación de liberar a quienes cuentan con más de 70 años y tienen una enfermedad terminal.

Si bien Kast aclaró que no indultaría a condenados por abusos sexuales contra menores, dejó abierta la posibilidad de beneficiar a sancionados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura (1973-1990).

Su rival consideró impresentable sacar de la cárcel a gente que ha cometido crímenes horribles y dijo que no va a tener ninguna duda en aplicar la mano dura para hacer cumplir las penas.

Jara, militante del Partido Comunista, representa a una coalición de organizaciones de izquierda, progresistas y socialdemócratas, más la Democracia Cristiana.

Kast es la carta del ultraderechista Partido Republicano y del Socialcristiano, y cuenta con el apoyo de la coalición de derecha Chile Vamos y el Partido Nacional Libertario, cercano a las ideas de Javier Milei.

Ambos anunciaron que renunciarían a sus partidos en caso de ser electos. Según Jara “la presidenta de Chile debe estar por sobre los partidos políticos”; Kast declaró que no seguiría siendo militante del Partido Republicano, algo que –dijo- había hecho en el pasado para representar a Chile entero.

Respecto a la ley de la jornada laboral de 40 horas, impulsada por la candidata cuando era ministra de Trabajo, Kast aseguró que no tocará la legislación, aunque en su debate anterior dijo que iba a ser revisada.

En su minuto final Kast insistió en lo que ha sido el centro de su campaña: la seguridad para “pasar del desorden al orden”.

Jara declaró que este debate pone en el foco dos proyectos de país distintos y expresó que Chile debe crecer más, pero ese crecimiento tiene que llegar a la mesa de todos los chilenos.

