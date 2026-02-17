Comienza también en Cuba Nuevo Año Lunar chino

Esta relación acontece sobre todo por la historia y la formación de la nacionalidad cubana que también incluye a la procedencia china, en una nación muy mezclada desde sus inicios, con el acento español, haitiano, francés, hebreo y chino.

Todo ello se traduce por un colorido inusual que tiene buen eje en el Barrio Chino de La Habana, donde se celebran muchos festejos por la fecha.

Precisamente, la nacionalidad cubana está compuesta entre otras muchas, por dicha procedencia, y cada Año Lunar, como se le conoce tiene una relevancia determinada, sobre todo en el Barrio Chino de La Habana, ahora con el Caballo de Fuego como centro y el 17 de febrero fecha angular.

Cuba celebra el Año Nuevo chino del calendario lunar con un amplio programa de actividades que van desde enero hasta finales de febrero y poco más allá.

El calendario incluye Programa artístico, conferencias, pronósticos del año 2026 según energías del horóscopo chino, ambiente deportivo del Proyecto Arco de Cambio, con sede en la Escuela Cubana de Wushu, y otros encuentros.

Pero sobre todo, se trata de jornadas cuando turistas nacionales y extranjeros visitan el Barrio Chino, recorren sus callejones y toman fotografías de tan bullicioso y colorido espacio.

La Fiesta de la Primavera o inicio del Año Nuevo chino del calendario lunar constituye la celebración tradicional más importante de las comunidades de origen chino en todo el mundo.

Con más de cuatro mil años de historia, la festividad celebra el fin del invierno y el inicio de un nuevo ciclo marcado por la renovación y la esperanza.

Para los expertos consultados, el 17 de febrero de 2026, al son del repique de los tambores y bajo el cielo caribeño, la comunidad china de Cuba dará la bienvenida al Año Nuevo Lunar 4724, que corresponde al Año del Caballo, y más específicamente, al Caballo de Fuego.

La historia china en Cuba se remonta a mediados del siglo XIX, con la llegada de culíes contratados para trabajar en los cañaverales. Tras la abolición de la esclavitud, muchos se establecieron como pequeños comerciantes, artesanos y agricultores.

Para principios del siglo XX, el Barrio Chino de La Habana, centrado en las calles Zanja, Dragones, San Nicolás y Cuchillo, era el más grande y vibrante de América Latina, con decenas de miles de residentes, teatros, periódicos, asociaciones de origen (Kongsi) y una efervescente vida social.

Desde finales de los años 90, un proyecto de revitalización, impulsado por el Grupo Promotor del Barrio Chino y con el apoyo del Gobierno cubano y de la República Popular China, logró rescatar tradiciones, restaurar edificios emblemáticos y reavivar el interés por la cultura.

En la actualidad ese Barrio constituye símbolo de cubanía mestiza y puente cultural. Para Cuba, recibir al Caballo de Fuego en 2026 es particularmente simbólico, pues se trata de un animal de trabajo y progreso, unido al elemento Fuego, que purifica y transforma.