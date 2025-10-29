Colombia: EEUU presiona a países para que no asistan a cumbre Celac-UE

Tiempo de lectura aprox: 57 segundos

Colombia censuró las presiones que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) ejercen sobre los países caribeños para que no participen en la cumbre de la Celac.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que Washington estaría ejerciendo “fuertes presiones” sobre países del Caribe para que no asistan a la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), que va a celebrarse en la ciudad de Santa Marta, ubicada en la costa caribeña colombiana, los días 9 y 10 de noviembre.

“Hay que denunciar que EE.UU. ejerce fuertes presiones a los países del Caribe para que no asistan a la cumbre en Santa Marta con Europa. Matan la libertad” subrayó el mandatario, en medio de las tensiones entre Colombia y Estados Unidos.

Esta acusación se produce en medio de acusaciones que han deteriorado la relación bilateral entre ambos países. En hechos más recientes, Washington ha impuesto sanciones económicas contra el presidente Petro y sus familiares, lo ha acusado de ser un “líder del narcotráfico” sin aportar pruebas y ha excluido a Colombia de la lista de países aliados en la lucha contra el narcotráfico.

Esto, después de que Petro criticara la nueva política arancelaria de la Casa Blanca y tildara de “ejecuciones extrajudiciales” los ataques letales contra presuntas narcolanchas por parte de EE.UU. en el Caribe.