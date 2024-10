Cineasta Michael Moore rechaza bloqueo de EEUU a Cuba

Tiempo de lectura aprox: 39 segundos

El realizador estadounidense Michael Moore manifestó su rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, aseguró hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

Según publicó en X el Canciller cubano, el multilareado documentalista y escritor solicitó en una carta al presidente norteamericano Joe Biden, derogar esa política.

«Reconocido cineasta Michael Moore reclama al presidente Biden poner fin al bloqueo versus Cuba», escribió Rodríguez en la red social.

Asimismo, lo instó a «devolver el territorio ilegalmente ocupado por la base naval» norteamericana en la oriental provincia de Guantánamo.

«El bloqueo es un acto criminal que la comunidad internacional repudia casi unánimemente», apuntó el jefe de la diplomacia de la nación antillana.

Michael Francis Moore (Míchigan; 23 de abril de 1954) es un cineasta, documentalista y escritor conocido por su visión crítica hacia la globalización, las grandes corporaciones y la violencia armada.

