Cienfuegos sin encontrar el gol en Nacional de Fútbol Femenino

Las pocas llegadas a puerta y la férrea defensa, marcaron para La Habana y Cienfuegos, la quinta fecha del Torneo Nacional de Fútbol Femenino, que concluyó 2 goles por cero, favorable a las capitalinas.

Aunque hubo otro punto negativo en el partido escenificado en la Perla del sur y no precisamente involucra a las protagonistas de la fiesta, me refiero al arbitraje; no se concibe que jueguen dos equipos y los que imparten justicia sean de las propias provincias involucradas sobre el terreno. Esto ha pasado en reiteradas ocasiones. El árbitro principal, habanero, se equivocó en una jugada dentro del área chica donde la visitante se dejó caer (claramente) al césped sin contacto alguno con la defensa cienfueguera, ahí vino la falta y con ella, el penal.

El tema no es errar a la hora de tomar una decisión, esto le puede suceder a cualquiera, la cuestión es bien sencilla, la Asociación de Fútbol en Cuba tiene que revisar una y mil veces si es necesario el hecho de rotar adecuadamente a los que imparten justicia y que también estos la apliquen. Hasta aquí este acápite.

Regresando al partido, La Habana aprovechó en la primera mitad un error de la defensa local cerca del área chica y por intermedio de Oyansi Arrebato puso a las actuales campeonas delante, un gol por cero.

Luego del descanso continuó el mismo escenario, mucha defensa por los dos conjuntos y las llegadas al arco para el olvido. Sólo aguó más la fiesta para las nuestras el penal de marras, cobrado de manera magistral por Yaremis Fuentes al minuto 64.

Con este resultado ya son más de 180 minutos que Cienfuegos no anota un gol. El descalabro sureño en combinación con el éxito de Villa Clara sobre Artemisa 3×1, las naranjas lo aprovecharon para tomar mayor ventaja en la zona occidental como segundas. La Habana llegó a 10 puntos, Villa Clara a 7, Artemisa se mantuvo en 5 y Cienfuegos en 4, en tanto Las Tunas, que descansó, permanece con 1.

En la llave oriental Santiago de Cuba y Camagüey empataron a 2 goles y Holguín fue mejor que Guantánamo 1×0. Las santiagueras mantienen la cima ahora con 10 unidades, le siguen Camagüey y Granma (descansó) con 4, Holguín 3 y Guantánamo 1 punto.

La fecha número 6 elevará la adrenalina en el Luis Pérez Lozano, cuando choquen las de casa y Villa Clara, encuentro que puede ser determinante en las aspiraciones de las marineras. La Habana viaja hasta las Tunas, Santiago de Cuba hace los mismo a Holguín y Guantánamo también toma carretera hasta Granma. Tendrán jornada de asueto Artemisa por el oeste y Camagüey por el este.

