Cienfuegos representada en Copa Independencia de Boxeo

El monarca olímpico Erislandy Álvarez Borges, y el subcampeón mundial Saidel Horta Rodríguez del Rey integran la delegación cubana que toma parte en la XLV Copa Independencia Nacional de Boxeo, certamen que vuelve a acoger República Dominicana, desde el 16 y hasta el 22 de este mes de febrero.

Según informaciones divulgadas por el Comité Organizador del evento, púgiles de

Cuba, Ucrania, Estados Unidos, Francia, Panamá, Puerto Rico, Ecuador, Honduras, Trinidad y Tobago, Bahamas, Países Bajos y Antigua y Bermudas confirmaron su presencia.

Además, toman parte dos selecciones (Ay B) del país anfitrión, y dos de la ciudad sede de la justa, Santiago de los Caballeros.

Además de Erislandy (ahora en 65 kilogramos) y Saidel (60), los Domadores de Cuba asistieron con el campeón olímpico Julio César la Cruz y el joven Nelson Williams, en las divisiones de más de 90 y 90 kilos, respectivamente.

En el sexo femenino, representan a la Mayor de las Antillas Yailena Palomo (50 Kg.), Magda Massó (57), Dayira Mesa (70) y Yoana Rodríguez (75).

La pequeña comitiva cubana está integrada además por los entrenadores Eulises Pouyot, José Ramón Amador e Iván Horta, este último también de Cienfuegos.

Varias de las naciones participantes aprovecharán el torneo para perfeccionar su preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pactados para dar inicio el 24 de julio en Santo Domingo.

