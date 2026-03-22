Cienfuegos garantiza servicio eléctrico a hospitales ante desconexión del SEN

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Por tercera ocasión en lo que va de mes, el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sufrió una desconexión total. Ante la contingencia, Cienfuegos activó de inmediato las microislas de generación para garantizar el servicio a los centros vitales del territorio.

La Empresa Eléctrica Provincial informó, a través de su perfil oficial en Facebook, que se ha creado un Microsistema de generación con las Centrales Eléctricas de generación Diesel Junco Sur, Fuel Cruces y 40 Motores.

El objetivo es llegar hasta la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes para fortalecer el microsistema y brindar el servicio a los centros vitales para la población”, agregó.

De igual manera advirtió que, mientras se genera por esa vía, existe el riesgo de desconexiones temporales debido a la fragilidad propia de estos subsistemas en proceso de estabilización.

Ante la inestabilidad del sistema durante la fase de recuperación, la propia entidad recomendó a la población que una vez restablecido el servicio en cada zona, debe conectar los equipos de forma paulatina; comenzar por las luces, esperar varios minutos antes de conectar otros y dejar para el final, refrigeradores y equipos de climatización.

La Unión Eléctrica publicó en sus redes sociales que la desconexión total del SEN ocurrió luego de la salida de la Unidad No. 6 de Nuevitas, lo que desencadenó un efecto en cascada en las máquinas que estaban en línea.

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