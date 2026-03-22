Salida de unidad seis en termoeléctrica de Nuevitas provoca la caída del SEN

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La salida de la unidad seis de la central termoeléctrica de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, provocó esta tarde la desconexión total del sistema electroenergético nacional (SEN), informó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

En su canal de WhatsApp, la UNE refirió que a partir de ese instante (18:32) se produjo un efecto de cascada en las máquinas que estaban en línea.

Añadió que se implementa en este momento el protocolo para la gradual recuperación del SEN, y son activadas microislas y microsistemas para dar energía a centros vitales, hospitales y acueductos.

El proceso de restauración se dirige desde el Despacho Nacional de Carga y se realiza de conjunto con los despachos de cada provincia y las tecnologías que tributan energía al país, con presencia además de la Unión Cuba Petróleo.

Manuel Marrero, Primer Ministro cubano, afirmó en la red social X que tras la desconexión del SEN se comenzaron a implementar de inmediato los protocolos establecidos para su restablecimiento, en medio de circunstancias muy complejas.

Una vez más, contamos con la capacidad de nuestros trabajadores eléctricos para superar esta situación, expresó Marrero.

Tras la desconexión del SEN, de inmediato se comenzaron a implementar los protocolos establecidos para su restablecimiento, en medio de circunstancias muy complejas. Contamos con la capacidad de nuestros trabajadores eléctricos para superar esta situación. pic.twitter.com/UUIujomjKd — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) March 22, 2026

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