Cienfuegos alzó su voz contra el genocidio del pueblo palestino

Tras entonar las notas de nuestro glorioso Himno Nacional, una masiva representación del pueblo de Cienfuegos realizó este sábado una marcha solidaria por las calles de esta ciudad hasta el el parque Martí, en condena del genocidio que ahora mismo comete el ejercito israelí en territorios ocupados de Palestina.

La mayor plaza de la Perla del Sur fue testigo de la multitudinaria concentración presidida por la miembro del Comité Central, Marydé Fernández López, el primer secretario del Partido en el territorio, Armando Carranza Valladares, el gobernador de Cienfuegos, Alexandre Corona Quintero, y las máximas autoridades del municipio cabecera, además de dirigentes políticos y de las organizaciones de masas.

En nombre de la mujer cienfueguera, Yasanaisy Figueroa Muñoz, intervino en la improvisada tribuna para, desde aquí, patentizar el sentido de justicia que nos une y la voluntad de defender la vida como derecho fundamental de todo ser humano.

“Desde hace meses el mundo contempla con horror como han sido masacrados miles de inocentes en Palestina. Las imágenes de niños y mujeres desgarrados, física y mentalmente, nos hacen temblar y nos llegan hasta lo más profundo de nuestros corazones (…) Ante tanto injusticia y barbarie los cubanos, específicamente los cienfuegueros, no podemos permanecer ni callados, ni tranquilos”, denunció la joven.

Por su lado, Rafael Suárez Estepa, secretario del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas en la Universidad de Ciencias Médicas, citó las palabras pronunciadas hace 23 años por el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, con total vigencia en la actualidad con un llamado desde entonces a respetar el derecho de la independencia y a la paz del noble pueblo palestino.

“Hoy, recalcó el dirigente estudiantil, Palestina le duele a la humanidad. Y niños, ancianos, mujeres y otras personas indefensas no solo mueren por las balas, también perecen a consecuencia del hambre, del frio, de enfermedades, de infecciones… mueren esperando una ayuda que no llega, ni pronunciamientos que no ocurren”.

El estudiante palestino de quinto año de Medicina, Yousef Abual Rob, hizo un apretado recuento de las asesinas incursiones militares de Israel contra sus compatriotas civiles. Mencionó entre la lista del horrendo crimen las más de 30 mil muertes inocentes desde que comenzó el genocidio, de ellos alrededor de 15 mil niños, 70 mil 475 heridos, más de 2 mil masacres, 31 hospitales y 53 centros de salud fuera de servicio, 126 ambulancias destruidas….

”Cuatro camiones con harina y otros productos se acercaban, narró, pero sobre la multitud agolpada, con más hambre que esperanza, de pronto llovió metralla de aviones y tanques que disparan e incluso pasaron sus esteras sobre heridos; tal escena ocurrió ayer en la Franja de Gaza, con una saldo de 112 cadáveres y más de 700 heridos”.

Más adelante, el futuro galeno palestino reiteró que no se trata de una guerra, si no de un genocidio, como un superpoder racista y xenofóbico, sin contemplar para nada los daños colaterales; solo el interés de los móviles hegemónicos que los alienta. “Nuestra lucha, recalcó, es por los derechos y la vida humana. Tenemos capacidad para reconstruir lo que se ha destruido en el presente, y continuar la lucha hasta conquistar lo que nos han robado en el pasado, incluso regresar a las tierras originarias (…) No moriremos, renaceremos entre los escombros”.

El arte también se sumó a esta muestra de solidaridad y condena al brutal genocidio contra el pueblo palestino. Versos y canciones se unieron para enviar al mundo ese mensaje de sentimientos que solo es capaz de expresarse con inspiración desde lo más profundo del alma.

