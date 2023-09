Bolsonaro y su esposa guardan silencio en el caso de las “joyas sauditas”

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 51 segundos

La Policía Federal llamó a testificar al expresidente brasileño y a su esposa para que dieran parte en un caso que señala a los Bolsonaro de intentar apropiarse de manera “indebida” de unas joyas que les fueron obsequiadas en viajes oficiales a países como Arabia Saudita. Es la quinta vez que Bolsonaro comparece ante la Policía desde que dejó el cargo presidencial.

En otro escándalo judicial que involucra al exmandatario ultraderechista, la Justicia carioca acusa a Jair y Michelle Bolsonaro por “apropiación indebida de bienes públicos”, luego de que el mandatario recibiera diversos tipos de regalos -joyas exóticas y relojes de lujo- durante sus visitas oficiales a algunas naciones árabes; regalos que no habría regresado al acervo estatal después de salir del Palacio de la Alvorada el pasado 31 de diciembre.

La red comercial y las joyas

Sin embargo, el caso no se queda ahí. Bolsonaro no solo no habría devuelto las joyas que le fueron regaladas en una visita oficial como jefe de Estado, sino que también habría participado en una compleja red comercial ilegal para la venta de estos obsequios a través de “intermediarios”, de acuerdo a las acusaciones.

Lo que de ser cierto, sería una actividad potencialmente juzgable por lavado de dinero y apropiación de bienes públicos; ambos delitos condenables con prisión.

Por su parte, Jair Bolsonaro y su esposa Michelle decidieron “adoptar la prerrogativa del silencio respecto de los hechos investigados”, según relata el equipo legal de ambos.

A pesar de que las autoridades brasileñas señalan principalmente a la ex primera dama, otras seis personas han sido llamadas a los estrados de Brasilia y Saõ Paulo para testificar en relación a este polémico caso: Mauro Cid, exdecán presidencial, y su padre Mauro Lorena Cid; Fabio Wajngarten, exjefe de comunicación gubernamental; Marcelo Camara y Osmar Crivellati, exasesores presidenciales, y Frederick Wassef, abogado de Bolsonaro.

Wassef también sería una pieza clave para la confección del caso. Se le señala de haber recomprado uno de los relojes vendidos en Estados Unidos, después de que el Gobierno brasileño exigiera su devolución a principios de este año. El abogado asegura ser inocente.

“Soy víctima de una campaña cobarde de desinformación, estoy absolutamente tranquilo, jamás cometí ninguna irregularidad o algo ilícito”, afirmó Wassef para algunos medios locales mientras llegaba a la sede de la policía de Saõ Paulo.

La larga lista de casos judiciales en contra de Bolsonaro

Desde que perdiera los comicios presidenciales del 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro ha sido objeto de escrutinio constante por parte de las autoridades brasileñas, que lo acusan de abuso de poder, falsificaciones en certificados de vacunación y hasta una intentona golpista contra el Gobierno electo.

Sobre esto último, Bolsonaro es señalado de estar detrás de los disturbios en territorio brasileño del pasado 8 de enero, tras fomentar al descontento a través de la difusión de noticias falsas sobre el sistema electoral. Un acto que le costó haber sido despojado por la Justicia brasileña de sus derechos políticos por ocho años.

Con EFE, AFP y AP

Impactos: 0