Baldur’s Gate 3 se lleva el GOTY en los The Game Awards 2023.

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 36 segundos

¡Que continúe la fiesta en Larian Studios! El éxito arrollador de Baldur’s Gate 3 ha obtenido su recompensa en los The Game Awards 2023 alzándose con el premio al Mejor videojuego del año, lo que popularmente se conoce como “el GOTY”. El RPG de fantasía se ha impuesto a Marvel’s Spider-Man 2, Residen Evil 4: Remake, Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.



Swen Vincke, fundador y CEO de Larian Studios, ha sido el encargado de subir al escenario y recoger la estatuilla que distingue a Baldur’s Gate 3 como “el GOTY”, pero este no ha sido ni mucho menos el único galardón que Vincke y su equipo se van a llevar a casa. La aventura de rol también se ha llevado otras cuatro distinciones, una más que Alan Wake 2, el otro gran triunfador de la noche.

Sin más dilación, os dejamos con el listado completo de ganadores de los The Game Awards 2023. ¿Estás de acuerdo con “el GOTY”?

Todos los premiados de los The Game Awards 2023

Mejor juego del año

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Mejor dirección de juego

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Mejor narrativa

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Mejor dirección de arte

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Mejor banda sonora y música

Final Fantasy XVI, Masayoshi Soken (Square Enix)

Mejor diseño de audio

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

Mejor interpretación

Neil Newbon, Baldur’s Gate 3

Innovación en accesibilidad

Forza Motorsport (Turn 10 Studios/Xbox Game Studios)

Premio ‘Games for Impact’

Tchia (Awaceb/Kepler Interactive)

Mejor evolución de un juego

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red)

Mejor soporte de comunidad

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Mejor juego independiente

Sea of Stars (Sabotage Studio)

Mejor debut de juego independiente

Cocoon (Geometric Interactive/Annapurna Interactive)

Mejor juego para móviles

Honkai: Star Rail (HoYoverse)

Mejor juego de VR/AR

Resident Evil Village VR Mode (Capcom)

Mejor juego de acción

Armored Core VI: Fires of Rubicon (FromSoftware/Bandai Namco)

Mejor juego de acción y aventura

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Mejor RPG

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Mejor juego de lucha

Street Fighter 6 (Capcom)

Mejor juego familiar

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

Mejor simulador o juego de estrategia

Pikmin 4 (Nintendo EPD/Nintendo)

Mejor juego de carreras o deportes

Forza Motorsport (Turn 10 Studios/Xbox Game Studios)

Mejor multijugador

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Mejor adaptación

The Last of Us (PlayStation Productions/HBO)

Juego más esperado

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Creador de contenidos del año

IronMouse

Premios a lo mejor del año en eSports

Mejor juego de eSports

Valorant (Riot Games)

Mejor jugador de eSports

Lee “Faker” Sang-hyeok (League of Legends)

Mejor equipo de eSports

JD Gaming (League of Legends)

Mejor entrenador de eSports

Christine “potter” Chi (Evil Geniuses – Valorant)

Mejor evento de eSports

2023 League of Legends World Championship

(3DJuegos)



Impactos: 0