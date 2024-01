Ataques israelíes asesinan a decenas de palestinos en últimas 24 horas

Además, recuperaron los cuerpos de siete personas adicionales después de que los vehículos del régimen sionista se retiraran de los alrededores del Hospital Naser en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. La artillería del régimen israelí apuntó a los barrios de Al-Manara y Batn al-Samin, así como al centro y sur de Jan Yunis.

La zona este del campo de refugiados de Yabalia, así como el complejo Ansar y un puerto al oeste de la Franja de Gaza, también fueron bombardeados por el ejército israelí.

“Un gran número de personas siguen desaparecidas bajo los escombros y en las carreteras, y los equipos de ambulancias y de defensa civil no pueden acceder a ellas”, ha informado WAFA.

Fuentes médicas también alertaron sobre la crisis humanitaria en el territorio afectado por la guerra, ya que 350 000 pacientes con condiciones crónicas carecen de medicación en la sitiada Franja de Gaza.

🚨Dozens of martyrs and wounded, including children, in a bombardment near the PRCS Al-Amal Hospital in #KhanYounis.

📷 Filmed by: PRCS volunteer, Talat Alagha#NotATarget ❌#IHL#AlAmalHospital pic.twitter.com/IeDFimctCK

— PRCS (@PalestineRCS) December 28, 2023