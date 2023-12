Asamblea Municipal del Poder Popular: 2023 un año arduo en Cienfuegos

Compartir en

A punto de decir adiós, el 2023 ha resultado ser un período intenso para el órgano municipal de gobierno en Cienfuegos. Estos doce meses que quedan atrás son los primeros del XVIII período de mandato de la Asamblea Municipal del Poder Popular, cuyos delegados han procurado cumplir el cometido de representar a sus electores.

“Hemos estado enfocados en la preparación de los presidentes de consejos populares (CP) ya que la mayoría de ellos y de los delegados que integran la asamblea son nuevos en el mandato”, asegura la vicepresidenta del órgano municipal, Raisa Pérez Hernández, quien añade que se han enfocado en cómo los delegados deben llevar el trabajo hacia las comunidades.

“Se ha enfatizado en la solución y/o respuesta a los planteamientos de la población. Aun en medio de las serias complejidades que ha vivido el país hemos logrado resolver algunas de esas dificultades, de conjunto con las administraciones.

“Nos quedan muchas cosas por hacer y en función de ello trabajaremos en 2024, sobre todo en aquellos planteamientos incluidos en el plan de la economía que no se cumplieron en 2023.”

No pocos han sido los retos asumidos por los delegados cuando de conocer y tramitar los principales planteamientos, inquietudes, quejas y preocupaciones de los electores se trata. No siempre las respuestas han sido halagüeñas o se han traducido en solución; pero no ha habido cansancio.

“En la demarcación que represento (Juanita II) hemos enfrascado en la limpieza, el ordenamiento y el control en todas las entidades que están enclavadas en el consejo popular. En el caso de mi circunscripción, la 102, hemos trabajado en varias problemáticas; entre ellas la limpieza de zanjas y tragantes y los salideros que son la problemática general que tenemos”, explica Lázara Burke Cordero.

Para Luis Zurbarán Ruiz, delegado de la circunscripción 98 de la demarcación de San Lázaro, este ha sido un año difícil pues “hemos estado inmersos en la tramitación de disímiles dificultades; entre ellas relacionadas con la supresión de salideros, el barrido de calles y la recogida de desechos sólidos; en estos últimos es imprescindible también la decidida participación el pueblo para evitar los inconvenientes que hoy se presentan. El fondo habitacional es otro asunto que requiere seguimiento puntual”.

Yiliam Hernández Rodríguez, representa a los electores de la barriada de Reina, específicamente a los de la circunscripción 3 y como sus compañeros ha estado enfrascada en atender los principales planteamiento de sus vecinos, “principalmente el abasto de agua; una problemática que no ha tenido solución definitiva. A través de pipas es que se suministra ese vital líquido a la población, incluso tenemos lugares en que hace muchos meses no entra el agua por el sistema de acueducto y me ha correspondido tramitar permanentemente en la búsqueda de alternativas”, asegura.

Desde Punta Gorda, Abundio Padilla Torres (circunscripción 97) reconoce que se ha ido avanzado en el consejo popular respecto a la solución de planteamientos de la población en este 2023; sin embargo, “Comunales y Acueducto son de las entidades con mayor incidencia y hacia ellas; sin descuidar los demás asuntos, nos enfocamos”.

También desde las comisiones permanentes de trabajo; encauzando análisis que arrojen luz y posibles soluciones ante problemáticas ya conocidas u otras nuevas que surgen han estado presentes los delegados. Tal es el caso de Hortensia Oropesa Escalante, delegada circunscripción 9, presidenta Consejo Popular Juanita I, quien forma parte de la comisión de Servicios Básicos: “integrar esta comisión me ha aportado conocimientos acerca de los servicios fundamentales que se le brindan a la población. Al conocer las problemáticas que se presentan podemos ofrecer soluciones. Hemos visitado entidades como Comunales, Transporte, Acueducto y Vivienda; entre otras y allí hemos podido apreciar cómo desde el consejo de dirección se ofrece seguimiento a los planteamientos que se formulan”.

Para Andy Rodríguez Acosta, circunscripción 39, del consejo popular La Barrera tomar parte en la comisión permanente de Educación, Salud y Deporte, ha propiciado conocer en detalle el desempeño de esas entidades, pero además “nos facilita herramientas para atender temas importantes como el Programa de Atención materno-Infantil (visitas a hogares maternos y a embarazadas en situación de vulnerabilidad), las actividades que en el ámbito cultural se materializan en los consejos populares, la preparación de los estudiantes de preuniversitario para el ingreso a la educación superior.

Rostros jóvenes son los de Isaimi Damas Capote, delegada circunscripción 41, presidenta del CP Buena vista-La Esperanza y Yanet Santana Dam, delegada circunscripción 82, presidenta del CP Pueblo Griffo. También ellas acumulan experiencias al cierre de 2023.

Isaimi dijo que “en esta etapa hemos tramitado con las entidades disimiles planteamientos. En el caso de los barrios en situación de vulnerabilidad como es el caso de la Esperanza, se han acometido diversas acciones para transformar el entorno; al tiempo que se han dado respuesta a planteamientos reiterativos”.

Yanet afirmó que “desde el momento en punto que el pueblo me eligió me he sentido comprometida para dar solución a las principales dificultades que tiene la población. En el caso de Pueblo Griffo la principal dificultad es el abasto de agua, un planteamiento recurrente; pero no nos rendimos, seguimos tramitando en busca de la solución”.

La mirada colectiva y los aportes de los delegados a esta asamblea hicieron posible, la aprobación de las Políticas públicas que tributan al desarrollo integral del territorio. En la mira, igualmente, los proyectos de desarrollo local, una arista que también dinamiza el crecimiento del municipio. Sin que ello signifique que todo está logrado, Cienfuegos cierra noviembre con 48 de esas iniciativas con incidencia tanto en lo económico como en lo sociocultural, y se convierte así en el municipio con el mayor número concretado.

Tampoco faltó el seguimiento a las acciones acometidas en los barrios en situación de vulnerabilidad y la atención a temas de alta sensibilidad relacionados con la salud pública, la educación, la producción de alimentos, la ejecución del presupuesto.

Se despide 2023 y mucho queda por hacer; sin embargo, en cada uno de los delgados queda la certeza de continuar representando a sus electores que es el pueblo cienfueguero.

Se despide 2023 y no puede faltar el mensaje alentador para todos en la voz de la vicepresidenta de la AMPP: “Seguiremos trabajando juntos en cada una de las demarcaciones en función de lograr una mejor calidad de vida para nuestro pueblo. A todos, felicidades y que 2024 sea un año en que logremos cada uno de los propósitos que hemos delineado”.

