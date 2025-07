Arlen López retiene faja en boxeo profesional

Tiempo de lectura aprox: 38 segundos

El atleta cubano Arlen López venció este jueves al mexicano Paul Valenzuela y retuvo la faja continental latinoamericana de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En la ciudad española de Madrid, el bicampeón olímpico celebró fallo de 3-0 en pleito a 10 asaltos en la división semipesada, y se mantuvo invicto en cinco salidas de ese tipo.

Tres meses después de acceder a ese título, el también monarca mundial de 2015 pasó sobre la mayor experiencia de un contrario armado de muchos «trucos», llegado a ese duelo con récord de 28 triunfos, 12 reveses y un empate.

🇨🇺2x Olympic Gold Medalist Arlen Lopez moves to 5-0 as a professional with a dominant UD10 win over Paul Valenzuela in Madrid pic.twitter.com/HarCk5fqV8

— Tokkerū (@ATokkers5) July 17, 2025