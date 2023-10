“Aquí los que deberían estar pidiendo perdón por el asesinato de mi hijo son Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos”: Rubiela Giraldo, madre de una de las víctimas de los falsos positivos en Colombia

El caso, que se ha denominado “falsos positivos” (un término que rechazan tanto las madres como los colectivos defensores de derechos humanos), ha sido revisado por la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, organismos creados tras la firma de los Acuerdos de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.

Para Rubiela, el acto de esta semana, junto al realizado en la ciudad de Ocaña en abril de 2022, constituyen un gran paso en el conocimiento de la verdad, pero no son suficientes.

“Ahí no deberían estar el presidente Petro y su ministro de Defensa, sino Uribe y Santos, que son quienes tienen que pedir perdón por el asesinato de mi hijo”, dice Giraldo en conversación de BBC Mundo.

“¿Quiénes dieron la orden? Eso es lo que necesitamos saber y no han querido decirnos, hasta que no lo acepten no vamos a saber la verdad”, agrega.