Alzar la voz: nueva producción discográfica de Nelson Valdés

El cantautor cienfueguero Nelson Valdés Viera está inmerso en los últimos detalles de su más reciente producción “Alzar la voz”, bajo la tutela de Bis Music, casa discográfica y editora musical de ARTEX.

“Alzar la voz por lo que creemos, alzar la voz por nuestros ideales, alzar la voz por quienes, como yo, se desviven por esta tierra; alzar la voz por el amor”, explicó el compositor.

¿Cuántos temas integran el disco? ¿Quiénes intervienen en este?

La producción tiene catorce temas, todos de mi autoría; trece grabados para el disco e incluimos el sencillo “Vamos a seguir amando” que ya lo habíamos promocionado con un videoclip, dirigido por Leandro de la Rosa. La producción general es de José Manuel García, la discográfica es Bis Music y todos los arreglos son de Carlos Ernesto Varona. Hay algunos pianos de Efraín Chibás “Pacho”, expianista de los Van Van y está la percusión de José Julián Morejón Pino “JJ”. Tuve la suerte de tener una orquesta de guitarra en el “Laura” y que fue un sueño hecho realidad. Invitamos al Coro Nacional de Cuba, bajo la tutela de la maestra Digna Guerra en “Voy cruzando el río”, un tema que los amigos quieren mucho porque toca un punto común para todos desde hace varios años y es la emigración. Este es un homenaje a esa gente que se va de Cuba buscando su sueño, pero que tienen la valentía de llorar, extrañar, regresar por los que se quedaron.

¿Qué características tiene este disco? ¿Qué lo distingue de las producciones anteriores?

La principal característica es la variedad. Lo último que grabé fue “Con la misma pasión” disco homenaje a Benny Moré y me quedaba un montón de canciones que quería grabar. Este es el disco que pude hacer, tal vez no el soñado debido a todas las carencias económicas que también influyen en la discografía cubana, pero tuve la suerte de que Carlos Ernesto, además de hacer los arreglos, estuviese como instrumentista en casi todo el disco. Hay otros temas con nombre de mujer: Ana, Gabriela, Dalgis y Olivia, que escribí hace muchos años, muy importantes para mí y que no había podido grabar. En el caso de “Olivia”, es una canción que quiero mucho porque es dedicada a la hija de un gran amigo, pero es también un canto a los amores, a las situaciones familiares que se dan cuando hay un niño por medio. En el caso del primer track, “Álzame la voz”, es un canto a lo que sentimos y no debemos callar. Invita a no tener miedo, a defender las cosas en las que uno cree; a no dejar pasar el tiempo insatisfecho. Este tema va de todo lo que representamos, de lo que somos capaces y el deber con la vida porque cuando pasa el tiempo y uno se da cuenta que que hizo silencio, que no dijo lo que quería, que no hizo lo que quería, pues el tiempo pasa cuentas y por eso siempre he decidido alzar la voz. Porque pienso que somos de las cosas que creemos.

¿Qué otros proyectos tienes ahora? ¿Dónde podemos ver a Nelson Valdés?

Estamos preparando el lanzamiento oficial del disco que, quisiera, fuera en el mes de abril, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Luego, venir a Cienfuegos y repetir ese concierto. Ya tenemos grabado el video de “Álzame la voz”, dirigido por Roly Peña y un proyecto de video al tema “Dalgis” también por Roly. Debemos grabar un tercer video al disco y quién sabe un cuarto, aunque todavía no sepamos a qué canciones, pero es lo que pretendemos. Bis Music debe apoyar en esa realización.

¿Qué papel desempeña la promoción en este tiempo previo al lanzamiento oficial?

Precisamente estamos socializando los temas con los amigos y ellos con sus amigos porque se hace difícil la producción física. Eso sí, estamos haciendo las gestiones para subirlos a las plataformas digitales. Queremos, incluso, llevarlo a México, entre septiembre y noviembre de este año. Allí he descubierto un público hermoso. Cuando termine todo eso, ya empezaremos un nuevo espacio en la ciudad. Pretendemos, además, hacer un circuito por todas las radioemisoras de la capital y un un circuito con amigos que nos van a ayudar a través de de la red de la Asociación Hermanos Saíz. Queremos hacer algo diferente para la promoción del disco, algo novedoso: montar carteles con código QR con algo como: “Conoces a Laura? Pues regálale esta canción. ¿Estás enamorado de Ana? Dedícale esta letra.

Nelson Valdés Viera, músico, cantante, compositor y diputado al Parlamento. Eternamente aprendiz de la canción de autor. Su obra es un homenaje a grandes representantes del género como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola y Lázaro García, también cienfueguero.

