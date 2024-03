Alertan sobre los Juegos con deportistas dopados

Compartir en

La puesta en marcha de la primera edición de los Enhanced Games (Juegos Mejorados), una cita abierta a deportistas que se dopen, ha encendido las luces de alarma ante el escenario que se abre en el mundo del deporte.

Kieren Perkins, jefe de la Comisión Australiana de Deportes, se ha mostrado rotundo ante el peligro que puede suponer dar pábulo a este tipo de competiciones. “La idea de unos Juegos Mejorados es ridícula. Alguien morirá si permitimos que ese tipo de entorno siga prosperando y floreciendo”, denunció Perkins en la conferencia SportNXT en Melbourne.

Los Enhanced Games son una idea de Aron D’Souza, un empresario nacido en Melbourne y afincado en Londres. Su intención es organizar este evento con cinco disciplinas: atletismo, natación, halterofilia, gimnasia y deportes de combate. Y todo ello con deportistas que pueden competir aunque consuman sustancias dopantes.

D’Souza ya salió al paso de este tipo de comentarios para asegurar que la salud de los participantes en sus ‘Juegos’ estaba por encima de todo. “Estamos realizando pruebas para asegurarnos de que nuestros deportistas estén sanos para competir. No quiero que un deportista se lesione o muera en competición. Haremos controles a todos nuestro deportistas: análisis de sangre, ecocardiogramas y tal vez incluso resonancias magnéticas.

El nadador australiano James Magnussen, de 32 años y campeón del mundo de los 100 libres en 2011 y 2013, además de plata olímpica en Londres, anunció su presencia en los Juegos Mejorados. Aceptó un millón de dólares por doparse e intentar batir el récord del mundo de los 50 metros libres.

“No queremos que la gente tome drogas para mejorar el rendimiento debido al importante impacto que tiene en ellos, en su futuro y en sus futuras familias”, afirmó Perkins, que en su etapa como nadador se colgó dos oros olímpicos en los 1.500 metros (Barcelona 92 y Atlanta 96) y una plata (Sidney 00).

“Hay tramposos conocidos de las drogas que ya no están entre nosotros porque no vivieron más de 45 años. Estos Juegos son como “El juego del calamar o los Juegos del hambre”, afirma Raelene Castle, directora ejecutiva de Sport New Zealand.

