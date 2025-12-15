ALBA-TCP aprueba misión para apoyar restitución eléctrica de Cuba

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 49 segundos

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) aprobó hoy la creación de la Misión Internacional de Energía y Electricidad para apoyar la restitución total del sistema eléctrico de Cuba.

Así fue dado a conocer por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al dar lectura a la declaración final de la XXV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que sesionó este domingo a modo virtual entre sus nueve países miembros.

El mandatario bolivariano comentó que dio instrucciones para elevar “todo lo que estamos haciendo, dos, tres veces más” y aseguró “vamos a salir mejor, más fuertes, más conscientes y más victoriosos que nunca”.

La declaración final contempla 13 puntos y está enmarcada en el contexto del centenario del nacimiento del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 y de las crecientes amenazas a la paz y estabilidad de América Latina y el Caribe.

El texto honra la historia y legado del comandante en Jefe Fidel Castro, a quien llamó precursor fundacional de la organización junto al líder bolivariano Hugo Chávez, y gran articulador de los sueños de José Martí para el pueblo cubano, latinoamericanos y caribeños.

Reafirmó el compromiso inquebrantable para seguir profundizando la doctrina bolivariana, pensamiento y acción e “incompatible con toda forma de hegemonía, dominación o tutela imperial”, pilar fundamental que inspiró a Fidel y a Chávez a fundar la Alianza Bolivariana.

ALBA-TCP condena propósito de reimplantar la Doctrina Monroe y amenazas militares de EE.UU.

Asimismo, condenó en los términos más enérgicos el declarado propósito de la recién publica Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, orientada a reafirmar la “obsoleta e históricamente derrota Doctrina Monroe”, así como el acto de piratería cometido por ese gobierno al asaltar y conquistar un buque petrolero venezolano en el mar Caribe.

Consideró que este hecho viola el derecho internacional y ataca la soberanía de la República Bolivariana, y felicitó al pueblo venezolano por demostrar, una vez más, una profunda resiliencia frente a las adversidades y defendió con coraje y conciencia su dignidad y derecho a su propio destino.

La declaración del ALBA-TCP demandó la exclusión de Cuba de la “arbitraria y espuria lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo”; y resaltó los logros del Gobierno de Reconciliación Nacional de Nicaragua en la construcción de una economía soberana, de un país que es libre cada vez más cristiano y socialista.

De otro lado, demandó el cese inmediato de toda amenaza militar contra cualquier país de Nuestra América y reiteró la plena vigencia de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, aprobada en enero de 2014 en La Habana, Cuba.

Reafirmó, además, el compromiso con la defensa de los derechos de las personas migrantes, además de exigir los cumplimientos de los protocolos de repatriación segura, ordenada y respetuosa con dignidad humana.

Finalmente, reconoció los avances de los programas AgroAlba y AlbaAzul, orientados a incrementar los niveles de soberanía alimentaria y productiva; celebró el inicio de las operaciones del Barco del Alba, y aprobó el Plan de Acción del 2026, el cual está orientado a los objetivos planteados en la Agenda Estratégica 2030.

Visitas: 21