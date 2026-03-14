A mi Ciudad, un espectáculo de los Casineros de la Perla

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Este sábado 14 de marzo, la sala principal del Teatro Tomás Terry de Cienfuegos acogerá a las 3:00 de la tarde el espectáculo titulado A mi Ciudad, donde los jóvenes integrantes de la agrupación Casineros de la Perla, estarán celebrando su tercer aniversario de fundados, con el interés también de homenajear las raíces de la música y la danza en el centro-sur de Cuba.

La directora artística de la actividad y miembro estrella dentro del elenco de Casineros, Giselle Leyaní Valdés Marín, comentó algunas de sus ideas a este reportero, destacando en primer lugar su interés por ensalzar a figuras legendarias del ámbito y sumar frescura a las tablas. “En el programa tendremos una muestra de canciones de personalidades y orquestas oriundas de Cienfuegos, desde las más longevas hasta algunas más actuales, no faltará el homenaje a la Orquesta Aragón o al Benny Moré, por ejemplo.

“Queremos concluir con Alexander Abreu como otro de nuestros fuertes exponentes, pues el objetivo siempre será mantener la tradición y que esa misma historia que nos antecede logre fusionarse, se enriquezca y puedan los públicos asimilarla mejor y estimar sus valores”, afirmó Valdés. Así pues, A mi Ciudad tendrá como esencia honrar a la urbe y a las tradiciones danzarias y musicales en el territorio.

Durante la presentación, el público asistente podrá deleitarse también con la intervención de varios grupos como Sueño nuevo, el Dúo Géminis, el grupo Folclórico Infanto Juvenil Omó Ollaré de Palmira, grupo MC+RON y la agrupación del adulto mayor Alma Joven, más la presencia allí de artistas como el vocalista Adrián Antelo y el actor Ariel del Valle, quien apoyará con un derroche declamatorio.

Casineros de la Perla, surgido al calor del movimiento de artistas aficionados en Cienfuegos y de la pasión por mantener vivo ese autóctono baile desde hace tres años, sigue pisando fuerte en el panorama cultural del territorio. Sus miembros han buscado asimismo el apoyo desde las plataformas digitales, donde usualmente cuelgan los trabajos más importantes y las actividades con las comunidades: @casineros_lp.2023 en Instagram, y en Facebook desde el perfil homónimo.

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