Presentarán en Cienfuegos revista Ariel, en peña Al filo de la noche

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 7 segundos

La revista cultural Ariel será presentada en la peña Al filo de la noche, con el escritor Ian Rodríguez Pérez, e invitados como el dúo Concuerda, Erick Mendilahaxon y Luis Ángel Morgado, el próximo 29 de marzo, de 4 a 6 p.m., en los Jardines de la Uneac de Cienfuegos.

Las palabras de presentación -celebratorias del aniversario treinta de la significativa publicación cultural-, correrán a cargo de la Doctora en Ciencias sobre el Arte, Lilia Martínez Brito, una de las voces fundacionales del órgano promovido por el Centro Provincial del Libro y la Literatura y el Centro de Promoción e Investigación Literarias Florentino Morales.

El número, el último en ser conformado (aunque nunca pudo publicarse) antes de entrar el medio en un período de nueve años posteriores de depresión editorial, corresponde a 2017.

Cuenta con la dirección general del finado José Díaz Roque y la dirección de Ian Rodríguez Pérez. Sus editores fueron Yaneidys Ortiz Valladares y Alexis García Somodevilla. De jefe de Redacción fungió Roberto Sotolongo.

Es contentivo de un grupo de valiosos artículos y ensayos literarios, entre los cuales figuran El extraño suceso de unas caricaturas, firmado por el crítico de arte Jorge Luis Urra Maqueira; Credenciales de Lázaro García por el buen decir en la canción, de la autoría de Diana Rosa González Torres; Un hombre merece Tureira, de Adrián Millán del Valle; y Para quien merece un profundo honor, con la firma de Léster Puntonet Toledo.

Además, dentro de los atractivos de la publicación se encuentra la sección Cuento, en este caso bajo la rúbrica de Laidi Fernández de Juan; Labor cultural del bailarín en la danza contemporánea cubana, de Denise Espinosa Naranjo; Consideraciones preliminares acerca de las excavaciones realizadas en el sitio arqueológico La Piedra-Cruces, aporte conjunto de Alberto Arano Ruiz y el físicamente desaparecido Marcos Rodríguez Matamoros; y Los textos encontrados debajo de los textos, perteneciente a Yanaris Valdivia Melo, entre otros materiales.

Visitas: 13