5 de Septiembre revalida Premio OX a la Excelencia Web

El Periódico 5 de Septiembre ha sido galardonado por tercer año consecutivo con el Premio Internacional OX, que concede la Editorial OX. Este reconocimiento destaca la excelencia global de las webs en español.

Se trata de un galardón honorífico e independiente, que evalúa la calidad y el rigor periodístico mediante 15 criterios de análisis. Estas razones son el resultado de más de 20 años de estudio del ecosistema digital en español.

El premio consolida el compromiso del medio con la información de calidad y lo sitúa entre las publicaciones digitales más destacadas del ámbito hispanohablante. Los Premios OX se otorgan desde el año 2002 de forma totalmente independiente de cualquier institución o ideología.

La distinción se concede en diez categorías diferentes. El diario digital 5 de Septiembre ha resultado premiado en la categoría de ‘Noticias, Prensa, Radio y TV’, donde compite con medios de toda la comunidad de habla hispana.

Otras categorías incluyen Economía y Trabajo, Turismo y Tiempo Libre, Ciencia y Tecnología, Arte y Literatura, Humanidades, Deportes, Informática e Internet, Organismos y Gobierno, y Educación y Aprendizaje.

Como web premiada, el 5 de Septiembre podrá asistir al acto de entrega anual de diplomas. La fecha y lugar para la ceremonia se determinarán y comunicarán con un mes de antelación. Adicionalmente, la Editorial OX ofrece la posibilidad de recibir el diploma-certificado de forma individual, sin necesidad de esperar a la ceremonia grupal.

Este reconocimiento no es solo para el equipo del periódico, sino también para sus lectores. Los internautas, con su lealtad, contribuyen diariamente a la excelencia del sitio web.

El Premio OX subraya la riqueza y variedad del idioma español, que compartimos más de 500 millones de personas en 21 países. Editorial OX recibió en el año 2024 la Orden UNIPAP de la Universidad Panamericana del Puerto de Venezuela. Su lema siempre ha sido: “Hablamos el mismo idioma… por eso nos entendemos”

Para saber más sobre los criterios de evaluación y los premios, puede contactarse con la Editorial OX a través de ox@editorialox.com/

