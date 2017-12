Un Movimiento que es de todos y para todos

En 1987, cuando corrían tiempos de bonanzas para Cuba y en particular para Cienfuegos, el Dr. Alfredo Espinosa Brito regresaba de Bratislava, perteneciente entonces a la hoy desparecida Checoslovaquia, donde se recibió como Doctor en Ciencias Médicas. Volvía a casa, a la Patria, con muchos sueños para concretar, pensador y cienfueguerísimo benefactor de esta región del centro-Sur, quien aún, transcurrido el tiempo, desarrolla acciones porque vivamos más y con calidad.

Doctor, ¿nos cuenta la génesis de este revolucionario e innovador movimiento?

“Como colofón a los estudios, mi tesis doctoral trataría la situación de Salud en tres provincias cubanas, entre las que por supuesto seleccioné a Cienfuegos, además de La Habana y Las Tunas; así, con la ayuda de un equipo de informáticos, residentes y estadísticos, entre otros, concluí la investigación, hice recomendaciones, determinando que como resultado del aumento de la expectativa de vida, se veían con más frecuencia las enfermedades crónicas no transmisibles, las cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, insuficiencia renal, cáncer, enfermedad obstructiva crónica, muy relacionadas con el envejecimiento. Mi tutora en Bratislava había trabajado en Geriatría, y coincidentemente se formaba en Cuba por ese tiempo el grupo de la especialidad.

“Así las cosas, me examino en junio de 1987 y regreso a Cuba. Ya en enero, estudiantes de la entonces Facultad de Ciencias Médicas habían fundado la revista Finlay, retándonos a todos los profesores, que siendo perfeccionistas no lo habíamos hecho, y que se convertía en un hito, y vía importante para la socialización. Más tarde estuvimos en lo que era el Palacio de la Salud, y tras el consenso logrado en aquellos encuentros, que por cierto eran nocturnos, entonces la gente asistía en las noches a actividades, fuimos al Ministerio de Salud, buscando apoyo. Así nacía el proyecto, como le dicen ahora, en aquellos tiempos no se hablaba de esa palabra”.

¿Y cuando entonces se crea el Servicio de Geriatría, es parte del conjunto de acciones que comenzaban a gestarse en la década de los 80?

“Sí, por supuesto. Ya para ese tiempo estábamos conscientes del envejecimiento poblacional que se nos venía encima, y comenzamos a gestar la idea de abrir una sala de Geriatría en el Hospital Provincial. Por eso 1987 es el año fundacional para la concreción de todo cuanto gestábamos. No se mencionaba la multisectorialidad, y entonces involucramos a diferentes organismos sociales, que tenían que ver con los barrios, las comunidades, y así, hasta que fuimos a dar al Gobierno. Supimos de una visita de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a Cienfuegos, llegamos a José Ramón García Gil, entonces presidente de la Asamblea Provincial en Cienfuegos, una persona asequible y dispuesta, y logramos incluir el tema del envejecimiento en la Agenda; corría el año 1989. El representante de la OMS era, además, un parlamentario finlandés, y José Ramón lideraba la Asociación de Amistad Cuba-Finlandia, y así, por coyunturas, la organización se interesó en la idea, tras presentarle el proyecto; fíjate, ya hasta yo lo llamo un proyecto. A partir de entonces se involucraron instituciones como la Universidad y otros organismos. Estábamos casi en Período Especial. La Atención Primaria y Secundaria, y el acompañamiento del Minsap, resultaron definitorios”.

¿Cómo llegaban a la población las acciones del Movimiento; se notaba el cambio en la actitud de las personas; cómo se medía el impacto?

“Son tres pilares fundamentales en un tronco común, si uno falla, no funciona: voluntad política, participación comunitaria e intersectorialidad, así empenzó la concreción, la promoción de salud, por una población sana, que va mucho más allá de la enfermología. Así comenzaron a tratarse el alcoholismo, el tabaquismo, la violencia familiar, adquirir hábitos saludables de vida; así se inició la ayuda de Cultura, el Inder, Gobierno, Salud y Educación, entre muchísimos otros. Cienfuegos llamó la atención y se fue gestando el Movimiento de municipios o ciudades saludables en toda Cuba, lo que hasta entonces solo ocurría exclusivamente acá; corría el año 1994, marcado como el fundacional de la Red Nacional”.

Para entonces el Dr. Espinosa Brito era diputado a la Asamblea Nacional, y como miembro de la Comisión de Salud logró introducir cambios y fuerza en el Movimiento, hasta el punto de lograr acciones, como medición de parámetros en la población cienfueguera, investigación que mereció el Gran Premio de Salud ese año. ¿Podría abundarnos sobre el tema?

“Entonces cambiamos el término de ciudades y municipios saludables a ‘por la salud’, y el proyecto global, que abarcaba todos los sectores, fácil de traducir al inglés, estaba de moda la globalización, buscando insertarnos, se creó un logotipo y hasta una canción. Corrían tiempos duros para la población, y se involucra con mucha profesionalidad el Gobierno municipal cabecera y Reemberto La Hoz, como hacedor; recuerdo que hasta el Lácteo Escambray fabricó productos sanos, el lactoflex, un helado especial y otros alimentarios que en su tiempo ganaron premios, y me acuerdo de Rubén Rojas y sus ‘inventos’. Ya teníamos el logro de que el movimiento se fortalecía, la gente nos escuchaba y pensaba de otra manera en hábitos saludables y la manera de cuidarse y tener mayor calidad de vida, y ese era el objetivo”.

Ha transcurrido el tiempo y ya Cienfuegos tiene incluido en el proyecto a todos sus municipios, con otras condiciones más propicias, en las que mucho puede lograrse con la unión de todos los factores sociales, políticos y hasta económicos. El envejecimiento poblacional es un hecho y se nos viene encima. ¿Cuál es su valoración de la salud del movimiento?

“Si en medio del Período Especial se pudo hacer mucho, en los que incluso la comunicación social funcionó; si las personas entendieron entonces que no era una cuestión exclusiva de Salud, sino de todos los sectores, porque lo que se busca es la armonía, la tranquilidad, el bienestar, el equilibrio, y recuerdo que se lograron redactar y tomar como acuerdos hasta ordenanzas de ornato; eso no existe ahora, en ello es preciso trabajar, lograr la sostenibilidad, y en ello juega un papel fundamental el cambio de persona decisora, porque no está indicado ni entra en los cánones, es algo que depende de la creatividad.

“De aquella idea original surgieron varios proyectos, como: Conjunto de Acciones para Reducir Multifactorialmente las Enfermedades No Trasmisibles (Carmen), el de Municipios Amigables con el Adulto Mayor, entre otros; se realizaron mediciones diversas y ahora haremos otra pronto, en fin, creo que se ha logrado mucho, pero el movimiento está vivo y no podemos dejarlo morir; creo que Cienfuegos y Cuba en general, están en condiciones de revitalizarlo y sustentarlo con más investigación, y continuar involucrando a todos, porque a fin de cuentas se trata de la salud de la gente”.