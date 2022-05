Trámite de jubilación…dar «carreras» en cámara lenta

En coautoría con Laura Brunet Portela

Más de 500 cienfuegueros esperan presentar en 2022 su solicitud de jubilación. Mientras, otros solicitantes padecen por la dilación del trámite, a cargo de una institución que en nuevos tiempos trabaja a la vieja usanza

Desde diciembre de 2021 el esposo de Hilda presentó su carta de jubilación, pero no fue citado para la primera entrevista del proceso hasta abril de 2022, en el Instituto de Seguridad Social (INASS), en el municipio de Cienfuegos. Así lo cuenta esta cienfueguera, quien asumió “las carreras” del trámite ante la enfermedad de su cónyuge.

“La empresa donde él trabaja decía que el proceso demoraba; no le habían dado turno y entonces vine para ver si podía agilizar un poco esto. Ahora fue que nos citaron”, relata.

Ella no es la única. Otra entrevistada para este reportaje añade que desde el 3 de diciembre presentó al INASS municipal de Cienfuegos “una petición de mi entidad para un turno de jubilación, y todavía hoy (primera semana de abril) no me lo han dado”. ¿La explicación?: muchas personas por jubilarse desde el pasado año, y aún en abril procesan solicitudes de diciembre.

Estas y otras historias —comunes en la cola en las oficinas del INASS— dibujan un panorama de “embotellamiento” en torno al anhelado proceso donde la trabajadora o trabajador, una vez llegada la edad, proyecta disfrutar su descanso sin males mayores.

PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTES… ¿LA DEMANDA SUPERA LA OFERTA?

“Desde las interrupciones momentáneas de los trámites a raíz del comienzo de la pandemia en el año 2020, hasta los beneficios luego de la reforma salarial para quienes se jubilan, tras haber trabajado todo el año 2021”, dijo Lino Pérez Díaz, director de la sede provincial del INASS, al referirse a las causas de esta realidad.

Solo en el primer trimestre de 2022 la provincia había gestionado mil 939 jubilaciones, la cifra de todo un año, observaba Pérez Díaz, tras acotar que el municipio de Cienfuegos presenta la situación más compleja desde que comenzaron a procesarse las jubilaciones el 15 de enero pasado.

Tal aluvión de solicitudes se asumió sin grandes cambios en la institución. “Existe gran afluencia de cienfuegueros hacia nuestras oficinas, pero contamos con la misma cantidad de personal técnico, encargado no solo de procesar las solicitudes de pensión por edad, sino también por muerte o por viudez; los cálculos de las licencias de maternidad, de certificados médicos, la asistencia monetaria a personas con invalidez parcial o total, tuberculosis, madres cuidadoras de niños enfermos, entre otros”, comenta el director provincial del INASS.

Frente a este escenario, resulta válido esclarecer que “la persona que trabajó todo 2021 y decide este año presentar la jubilación, no pierde el derecho que establece la ley. Debe mantenerse trabajando para contar con una retribución económica, hasta tanto nosotros logremos poner al día el trámite. Para el cálculo de la pensión se toma como referencia solamente el año 2021, aunque sí cuenta como tiempo de servicio los meses que trabaje en 2022, hasta que el expediente entre al INASS. En tal sentido reiteramos: para el cálculo de su pensiónse tiene en cuenta solo el 2021”, acota Lino Pérez Díaz.

Pero el asunto no es una camisa de fuerza. “Si existiera un caso muy específico, de un trabajador a quien beneficie más el procedimiento anterior, de tomar de los últimos quince años de trabajo los cinco mejores salarialmente, sin dificultad lo hacemos, para aplicar la variante más factible”.

Otra causa que alarga la espera apunta al aprovechamiento de la jornada laboral, reconocen entrevistados a las afueras del INASS municipal de Cienfuegos. “A veces empiezan tarde, y cuando llegan las doce del mediodía dicen que deben parar, o porque no tienen almuerzo o por falta de fluido eléctrico”, alega un afectado.

En la misma cuerda, el director provincial del INASS señala que “ciertamente hoy nuestras condiciones de trabajo no son las mejores, y aun así enfrentamos esta alza de jubilaciones. Hay que hacer una parada a las once de la mañana por la contingencia energética, y ello detiene el trabajo hasta la una de la tarde”.

INFORMATIZACIÓN QUE NO LLEGA

“Creo que tienen una sola computadora, y me parece que para otra área diferente al trámite en cuestión. Tengo entendido que un solo día a la semana se sientan en ella y lo realizan”, expuso otra entrevistada.

En un país que despliega hace algunos años un proceso progresivo de informatización, aún los cálculos en el INASS se realizan de forma manual. “Todavía lo hacemos así, aunque después los pasemos a un sistema informáticoque valida los datos. De hecho, “cada tramitador no puede recibir más de 20 expedientes en un mes, porque de hacerlo ello iría en detrimento de ese cálculo manual, por eso el número límite. De incurrir en un error, afectaríamos al trabajador o concederíamos mal una pensión”, advirtió Pérez Díaz.

El lunes 18 de abril, el perfil institucional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la red social Facebook, anunciaba el despliegue del Sistema Informático para la Gestión de los Recursos Humanos (SIGERH) en todas las provincias. Una herramienta que Pérez Díaz reconoce “dinamizaría sobremanera la gestión de instituciones como el INASS.

“En este momento se implementa en el país y se prevé que a lo largo de 2022 todas las empresas creen sus condiciones para emplearlo. Ello humanizaría nuestro trabajo, al estar informatizado el tiempo laborado de cada trabajador y otros datos útiles. Cuando una persona en años venideros solicite su jubilación, solo tendríamos que teclear el número de su carnet de identidad y automáticamente saldría el cálculo de la pensión, y no habría que realizarlo de forma manual”, expone.

Mientras, la solución a corto plazo será aliviar la congestión existente, sobre todo en la cabecera provincial, donde estimados del propio INASS prevén que más de 500 personas esperan presentar este 2022 solicitud de jubilación. “Seguiremos buscando estrategias. Una vez que se aligeren otros municipios, identificaremos empresas cercanas a estos para que realicen sus solicitudes en esas localidades. También el personal de la sede provincial apoya calculando pensiones y otros trámites”.

Aun así, bien diferentes podrían haber sido las historias aquí narradas, si esta “avalancha” de jubilaciones —tal vez recurrente en un escenario de altos índices de envejecimiento demográfico— no hubiese “agarrado” al INASS analógicamente desprevenido, como tantas otras entidades de trámites en Cienfuegos.