Supera el Puerto de Cienfuegos manipulación de cargas

El plan de manipulación de cargas del Puerto de Cienfuegos presenta sobrecumplimientos incluidos todos los indicadores, con el valor agregado de productividad, ventas para la exportación y utilidades.

Resultado del compromiso de todos los trabajadores portuarios unido al empeño de los cuadros y directivos, a pesar de las afectaciones del injusto Bloqueo Económico, Comercial y Financiero que acrecienta el gobierno de Estados Unidos y el impacto sobre las capacidades de exportación e importación del país.

Walter Castellanos, Director General de la Empresa de Servicios Portuarios del Centro resalta que “no estamos ajenos a las carencias y necesidades. La disponibilidad de piezas de repuesto y algunos aseguramientos vitales para el mantenimiento de las operaciones han sufrido restricciones.

“Sin embargo, esto también lo hemos podido solventar, con el espíritu innovador y creador de los trabajadores, quienes buscan soluciones y alternativas a los problemas que se presentan.

“En correspondencia con los lineamientos de la Política Económica, el Plan Nacional de Desarrollo del país y la conceptualización del Modelo Económico, nuestro colectivo trabaja en la creación de nuevos modelos de gestión, que nos permitan lograr resultados mejores, aún bajo estas circunstancias”.

El puerto mantiene la eficiencia y reduce el pago de las estadías de los barcos en la rada sureña.

“Confluyen algunos factores externos, afirma Walter, que no escapan como resultados propios del bloqueo y de la carencia de equipos. La Cadena Puerto, Transporte, Economía Interna que interviene en las operaciones muestra afectaciones sensibles. Todavía puede haber algunos barcos que caigan en estadía, y paguen demora, no obstante, por concepto de causas imputables al puerto, no tenemos buques en estadía”.

Mercancías para otras provincias de Cuba

De acuerdo con el director, el Puerto tiene dentro de su recinto el Centro de Carga y Descarga, donde reciben productos de la canasta básica de varios territorios de la región central, en buques que llegan a Cienfuegos.

Por cabotaje trasladan a la Isla de la Juventud la mayoría de los productos de la canasta básica, que se trasiegan mediante nuestras instalaciones.