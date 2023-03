Romero o la magia de la herbolaria

Tan útil para la cocina como aliada a la salud, el romero no deja de sorprendernos por los múltiples beneficios que le reporta esta hierba al hombre desde tiempos inmemoriales.

Se asegura que los faraones egipcios hacían poner sobre su tumba un ramillete de Rosmarinus officinalis, por su nombre científico, para perfumar su viaje al país de los muertos; en tanto, los griegos y romanos lo consideraban símbolo de la regeneración. Mientras otros pueblos en la antigüedad creían en su influjo para espantar el mal de ojos.

Cuenta la leyenda que la Virgen María iba caminando, mientras huía de Egipto para salvar al niño Jesús, y dejó caer su manto sobre unas hierbas que crecían a la orilla del camino. Al levantarlo las flores habían cambiado de color al mismo tono azul de su manto, convertido en romero.

DE LA COCINA AL BOTIQUÍN

De acuerdo con el Diccionario Gastronómico Larousse, el romero es considerado una planta aromática del Mediterráneo que puede usarse como condimento fresco o seco gracias a su sabor intenso y su agradable olor condimentoso. Luego, resulta muy común su empleo de distintas formas en la parrilla, ya que se lleva bien con ternera, aves, pescados, cordero, lechón y otras carnes, además de proporcionarles un sabor especial a los guisos, salsas caldos y los llamados arroces amarillos.

Entonces, ya desde nuestros ancestros la hierba era conocida popularmente por su significado simbólico, espiritual, culinario y terapéutico. Se trata de un arbusto aromático de hojas perennes y flores blancas, conocida también por Salvia rosmarinus, siempre considerada como símbolo positivo de la buena fe, la franqueza, fidelidad y felicidad.

Desde el punto medicinal, al decir de los especialistas, una infusión de té de romero posee numerosas propiedades debido, en lo fundamental, a los aceites esenciales, vitaminas, minerales, terpenos y fenoles que lo componen. Sostienen que una taza de la bebida tras la cena o la comida te ayudará a mejorar el proceso digestivo, así como resulta eficaz para combatir el exceso de gases y la acidez, mientras consigue disminuir la distensión abdominal, la hinchazón y la falta de apetito.

Por otro lado, las partes aéreas del arbusto estimulan la producción de bilis, las funciones de eliminación del hígado, de ahí que sea recomendada en casos de vesícula perezosa y cálculos renales. Una tacita de infusión en ayunas ayuda a regular este órgano. Tenga en cuenta que el periodo en que sus cualidades muestran una mayor eficacia es en el de la floración.

Según los entendidos en la materia, la ingestión de la planta incrementa la temperatura corporal y contribuye a la circulación de la sangre hacia el cerebro, promoviendo así una mejor concentración y memoria.

El Rosmarinus officinalis, asimismo, ha ganado fama porque alivia los problemas nerviosos (ansiedad y palpitaciones), y si su trastorno es que se siente deprimida/o, sin ánimos y con poco energía, no dude en incluir en sus comidas algunas ramitas o tómela en infusión.

En caso de dolor de cabeza ponga a hervir un litro de agua y añada dos gajitos de la hierba. Deje ebullir el líquido durante tres a cinco minutos y retire. Beba una taza de esta agua tres veces al día, mientras dure el dolor. Una vez que la dolencia desaparezca suspensa su consumo. Similar remedio recomiendan para malestares del colon.

Si usted o algún familiar sufre de anemia, incluya el romero en sus comidas, ya que esta planta ofrece un alto contenido de hierro y además, abre el apetito.

Por otro lado, tomar este tipo de té resulta excelente para aliviar el dolor, el malestar, la hinchazón y la inflamación. Eso lo hace perfecto para combatir ciertas dolencias musculares, la inflamación de las rodillas, las tendinitis o, incluso, las gastritis.

Tampoco faltan los que reconocen las virtudes de este regalo de la naturaleza en ayudar a reducir el colesterol en sangre así como los triglicéridos, a su vez, posee propiedades para disminuir la tensión arterial, por ello está considerado un excelente remedio para mantener la salud del corazón y prevenir las enfermedades cardiovasculares.

En otro orden, nuestra planta es rica en ácidos, razón por la cual constituye un poderoso antioxidante, porque regenera las células dañadas. Gracias a esto puede ser muy útil en el tratamiento de enfermedades degenerativas como la artritis, artrosis y el alzheimer. En tal caso, los abuelos recomiendan elaborar una taza de te con hojas secas.

Gracias al poder cicatrizante no dudes en apelar a la hierba si tiene una herida o una úlcera que no cura pronto. Para ello ponga a hervir 30 gramos de hojas de esta planta en un litro de agua durante 10 minutos. Retire del fuego y deje que se enfríe un poco, luego lave con este compuesto varias veces al día la zona afectada. Repita hasta que se cicatrice.

Hay quienes defienden a ultranza la eficacia de la Salvia rosmarinus para el tratamiento de afecciones del aparato respiratorio, especialmente si se trata de resfriados acompañados de tos. La cura consiste en hacer inhalaciones con las ramas dos veces al día.

Otra de las bondades de esta magia de la herbolaria está en el tratamiento de hongos en la piel. El remedio es bien sencillo, basta con aplicar la loción elaborada al efecto sobre la zona dañada mañana y tarde.

Y a la larga lista de los beneficios del romero se suma su alianza con la belleza. Si tiene el color de su cabello oscuro, una manera sencilla de mantener este tono es darse el último enjuague con agua de ramas del arbusto. Amén de este beneficio, el cabello se fortalecerá, lucirá más hidratado y tendrá un mayor brillo, comoquiera que su empleo dilata los vasos sanguíneos, lo que permite que los folículos pilosos favorezcan la circulación en el cuero cabelludo.

Para aprovecharte de estos beneficios y poder hacer crecer el pelo con la hierba tienes varias opciones. La primera de ellas es que prepares una infusión con un litro de agua y 35 gramos de las hojas. Ponlo a hervir durante unos 10 minutos, aproximadamente. Después retira del fuego y cuela el líquido, el que debe estar frío para aplicarlo directamente en el cuero cabelludo o, si lo prefieres, puedes usar un pulverizador y repartirla por toda la testa.

En cuanto tengas el cabello húmedo tendrás que darte un masaje circular y, después, dejar que actúe en tu melena durante unos 10 minutos. Enjuaga con agua fría y repite este proceso el mayor número de días que puedas para que el resultado sea mucho más visible.

Otra manera para el crecimiento del pelo consiste en preparar un aceite esencial con la planta. Para hacerlo, es muy fácil, pues tan solo tendrás que mezclar media taza de aceite de oliva con dos cucharadas de hojas. Caliéntalo dos minutos en el microondas o, si lo prefieres, en un cazo en el fuego. Después tendrás que dejar reposar cubriendo con un paño durante tres días y ¡listo!

No obstante a los cuantiosos servicios que le brinda el romero al género humano humana y sus reconocidos aportes al funcionamiento y preservación del organismo, resulta recomendable no consumirse durante el embarazo o la lactancia. Asimismo, tampoco deben hacerlo los niños menores de cinco años, como no es aconsejable para quienes padecen de inflamación de la próstata, enfermedad de Crohn o síndrome del colon irritable, endometriosi, insomnio, epilepsia y estreñimiento.