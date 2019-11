Raúl, Díaz-Canel y Maduro en clausura del Encuentro Antiimperialista (+Fotos y Video)

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistieron hoy a la clausura del Encuentro Antiimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que sesionó en el Palacio de Convenciones del 1ro al 3 de noviembre.

A los coros de Chávez Vive y Fidel está presente dio inicio la clausura, que contó con la participación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado y José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del PCC.

Con la presencia Raúl, Díaz-Canel y Maduro, da inicio la última sesión del Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo.#AméricaLatina #ZonaDePaz @CELAC pic.twitter.com/bCAmu4MZGm — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) November 3, 2019

Las primeras palabras del evento fueron de parte de los miembros de la Red en Defensa de la Humanidad, incluido el expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva:

“La Revolución Cubana es la prueba viva de que no se ha cerrado el período en que las ideas juegan un papel fundamental en la historia”.

El evento, con el propósito de cohesionar las fuerzas progresistas en función de la paz y contra las políticas neoliberales, contó con la participación de más de mil 200 delegados de 95 países, organizado por el Capítulo Cubano de los Movimientos Sociales y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

Nicolás Maduro: “Fidel, desde Cuba, ayudó a levantar al mundo contra el neoliberalismo”

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, comenzó su intervención elogiando el espíritu que se ha respirado en estos tres días de encuentro y recordó el esfuerzo del líder histórico de la Revolución Cubana por despertar al mundo e iluminar el camino. “Fidel está presente en la inteligencia y en el espíritu de las luchas”.

Maduro señaló que fue aquí donde en los años 80 Fidel tocó la campana y fueron los movimientos de la época los que fueron integrando la primera respuesta. Asimismo, rememoró cuando en diciembre de 1998, Hugo Chávez conquistó por primera vez el triunfo contra el modelo neoliberal.

“La Revolución Cubana es la prueba de que otro mundo es posible. La vivienda decente, el trabajo garantizado, el derecho de los jubilados, los derechos sociales, la libertad. Un modelo alternativo que demuestra, como lo ha demostrado humildemente nuestra patria, que en tiempos de bloqueo se pueden garantizar los derechos sociales”.

El mandatario aseguró: “Nuestra revolución mantiene intacto el camino enfrentado campañas mundiales. Estemos preparados para dentro de unos meses ganar la elección número 24”.

Maduro: Pudiéramos hablar de Bolivia y el Milagro económico que ha hecho Evo para sacar ese país de la miseria #ManosFueraDeCuba, #SeguimosenLucha, #NoMasBloqueo pic.twitter.com/YGVPL0OVHY — Siempre con Cuba (@siempreconcuba) November 3, 2019

Maduro también se refirió a las felicitaciones que envió Evo al encuentro, a Raúl y a Díaz Canel. “El indio Evo va a triunfar y a resistir a esta amenaza fascista”, dijo Morales al presidente venezolano vía telefónica minutos antes del Encuentro.

“Buenos y mejores aires hay en América Latina. Tengamos fe y optimismo que ha llegado el tiempo histórico de las ideas antineoliberales. Tengamos la unión suficiente para seguir empujando en nuestro tiempo, en nuestro siglo. Nadie no nos lo quitará”, concluyó el presidente venezolano.

Díaz-Canel: “Se están abriendo las grandes alamedas para un hombre nuevo en América Latina”

El presidente cubano inició su discurso con un especial saludo a todos los que resisten y vienen a la capital cubana hoy. “Les damos la más calurosa bienvenida a la isla, que ha sido y siempre será punto de encuentro de quienes defienden la paz y la solidaridad entre los pueblos”.

“Acabamos de regresar de un largo e intenso viaje por países europeos, que incluyó la visita a Azerbaiyán para asistir a la XVIII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Esta organización que se había debilitado al término de la Guerra Fría, ha vuelto a retomar el espíritu de Bandung. Los moviliza el curso dramático de los acontecimientos y la crisis del multilateralismo que hoy está poniendo en riesgo el sistema de Naciones Unidas”.

El mandatario aseguró que allí Cuba llevó un discurso enérgico de denuncia y condena a esa crisis que amenaza a todos los países, especialmente a los de menor desarrollo.

“Denunciamos a los responsables de esa situación y dijimos: ‘Jamás se mintió tanto, con mayor desfachatez y más terrible costo para la inmensa mayoría de la Humanidad, en función de los intereses de una minoría que ha llevado sus lujos a excesos alucinantes’”.

Asimismo, insistió en que en pleno siglo XXI, llueven amenazas y agresiones de diverso grado sobre todos los gobiernos soberanos que se niegan a servir a la potencia hegemónica para instalar bases militares, entregar sus recursos o ceder a su mandato.

Según el presidente cubano, a nivel global se advierte gran preocupación por los retrocesos en ámbitos importantes como la paz, autodeterminación y soberanía de las naciones, el medio ambiente y enfrentamiento al cambio climático, los derechos humanos, la justicia social y búsqueda de la equidad económica.

“En nuestra área geográfica en particular, la preocupación no es menor. América Latina y el Caribe sufren el retorno de la Doctrina Monroe y las peores prácticas del macartismo. Sobre los postulados de ambas políticas imperialistas descansa la secuencia descontrolada de acciones injerencistas que la administración estadounidense ha desatado desde su llegada al poder.

“Trump y su corte de viejos halcones arremeten contra la Revolución cubana, la Revolución Bolivariana, el Foro de Sao Paulo, el sandinismo, los liderazgos políticos de izquierda brasileña, boliviana, argentina y movimientos sociales, populares, progresistas de toda la región”.

Las ‘preocupaciones’ de la OEA no llegan a las profundidades del enojo de los pueblos

Díaz-Canel recordó que el sistema interamericano reactiva mecanismos de tan odiosa memoria para la región como el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) y la desmoralizada OEA, que se consolida como instrumento de presión política de EU y oligarquías que defienden el neoliberalismo.

Sobre la OEA dijo: “Sus ‘preocupaciones’ no llegan a las profundidades del enojo de los pueblos que se levantan contra el neoliberalismo y reciben balines, gases y plomo por protestar pacíficamente”.

El dirigente cubano insistió en que es muy importante distinguir en esta guerra que se nos hace, el curso de su complemento mediático.

“A la vanguardia de las políticas imperiales avanzan siempre los tanques de la ofensiva cultural y simbólica orientada a legitimar las injusticias del sistema capitalista, a descalificar las alternativas políticas desde la izquierda y destruir la identidad cultural de nuestras naciones, como paso previo a su desestabilización”.

Recordó cuando Nicolás Maduro Moros, en su condición de Presidente anterior del Movimiento, condujo la Asamblea y entregó la Presidencia pro-témpore a Azerbaiyán. “Prácticamente todas las delegaciones reconocieron y felicitaron el desempeño de la República Bolivariana al frente del MNOAL”.

El principal adversario a derrotar: la mentira

“Fidel dijo muchas veces que la mentira era el principal adversario a derrotar en política y que decir la verdad es el primer deber de todo revolucionario. He ahí una de nuestras misiones fundamentales como políticos revolucionarios. El primer enemigo a derribar es la mentira”, refirió.

En este sentido contó cómo atacaron a Irak y a Libia con mentiras y las sumieron en la inestabilidad.

“Con mentiras han convertido a Siria en polígono de pruebas de armamentos y en teatro de operaciones de los terroristas, a los que han financiado bajo falsas banderas de democracia y libertad. Con mentiras colosales y ridículas, acusan a Cuba, Venezuela y el Foro de Sao Paulo, de promover los levantamientos populares en cualquier esquina del planeta mientras se tapan los ojos, los oídos y la boca, para no ver, no oír, no reconocer, lo que están gritando los pueblos en las calles: el neoliberalismo es un fracaso económico y un desastre social”.

Díaz-Canel dijo que a Cuba de le acusa de a la Revolución Bolivariana, en una trasnochada versión de la teoría de los satélites que en su momento desataron contra la antigua URSS y apelan a ese pretexto para justificar el bloqueo.

“Son ya más de 400 mil los profesionales de la salud de Cuba que han brindado servicios en 164 países. En este minuto más de 29 mil atienden a las poblaciones vulnerables de 65 naciones.Nada dice tanto de la esencia humanista de la Revolución cubana, como esa cooperación. Por eso el empeño en denigrarla y destruirla. No nos sorprende. Al capitalismo le es ajena la solidaridad”.

Enumeró en sus palabras: defensa, educación, salud, ciencia…, porque, “la cooperación cubana, hija de la solidaridad como principio, estuvo, está y estará en cualquier ámbito noble de la actividad humana, donde podamos aportar. Ser solidarios es saldar nuestra propia deuda con la humanidad”.

Se estrecha el cerco, pero no bastan esas trampas para derrotar a un pueblo

“Nuestra Patria sufre hoy un estrechamiento criminal del cerco, el recrudecimiento de una política inmoral e ilegal que por más de 30 años la Asamblea General de Naciones Unidas ha condenado de forma prácticamente unánime, sin que Estados Unidos reaccione a la demanda mundial”, reafirmó el mandatario.

No obstante, resaltó que no bastan esas trampas para derrotar a un pueblo que lleva 151 años combatiendo por su independencia y no la cederá jamás. “El imperio acude ahora a prácticas de asedio, persecución y sanciones contra países, empresas y barcos que contribuyan a transportar combustible a Cuba”.

Asimismo, rememoró cómo desde los tiempos del famoso Memorando Mallory, Cuba conoce muy bien, por boca de sus propios creadores, cuál es el fin primero y último del bloqueo. “No nos cansaremos de reiterarlo para que nadie se llame a engaño (…) A golpe de sacrificios, resistencia y gracias a la solidaridad, nuestro pueblo ha mantenido su Revolución en todos estos años”.

Al respecto el presidente aseguró que la fortaleza del proceso no podría explicarse sin la voluntad popular. Ni esa voluntad popular existiría sin el alto nivel de participación.

“Hay que decirlo con todas las letras: lo único que no se ha cumplido del citado documento de Mallory, es el derrocamiento del gobierno cubano.Los castigos imaginados por el imperio en el súmmum de la crueldad, se están aplicando ahora mismo como si se tratara de una ley”.

En cuanto a la solidaridad, agradeció a todos los presentes por su articulación en el apoyo material y la ternura de los pueblos. “Y lo decimos hoy, cuando Cuba necesita que se redoble y se multiplique el respaldo a su causa, no son inútiles la verdad y la ternura. Aunque a veces parezca que no puede cambiar las cosas, que no puede derrotar políticas, ni sacudir imperios, la historia de la humanidad y la propia historia de la Revolución cubana están aquí para probar que sí se puede”.

Trabajar desde lo mucho que nos une

“Fue una idea de Fidel. No nos interesaba la relación con gobiernos sometidos del imperio, en su ministerio de colonias. Nos interesaba y nos interesa, en primer lugar, la amistad de los pueblos. La amistad de los pueblos de América y del mundo fue empujando gobiernos. Hoy Cuba sostiene relaciones diplomáticas con más de 160 países y a más de la mitad de ellos ha llegado también con la solidaridad”, comentó.

El mandatario indicó que la derrota del ALCA, como la defensa histórica de la Revolución cubana, son objetivos de lucha exitosos que nos dejan una gran enseñanza: ni fragmentados, ni divididos podemos triunfar. Trabajando desde lo mucho que nos une, se pueden construir proyectos comunes frente a la agresión imperialista y sus aliados oligárquicos.

Además, aseveró que contra el bloqueo seguiremos luchando en todos los terrenos. “En primer lugar aquí, trabajando, creando y resistiendo sin renunciar al desarrollo. El recurso más valioso de Cuba es su pueblo: imaginativo, emprendedor, valiente y creativo”.

“La unidad en torno a ese proyecto Antiimperialista y libertario, socialista y solidario, es la consecuencia de siglos de lucha por un ideal unitario y confirmación de que todo lo debemos a la unidad. Por eso se empeñan en quebrarla. Por eso se destinan millones a la subversión política y al financiamiento de proyectos de recolonización cultural.

“La receta para su aplicación incluye convencer a las masas de que es el modo más rápido y eficaz de llegar a la prosperidad.

“Todos los líderes latinoamericanos de las dos últimas décadas, vencedores en algún grado de los peores efectos del neoliberalismo a través de políticas sociales e inclusivas, han sido o están siendo objeto de persecución, acusaciones y hasta encarcelamientos injustos como el que sufre hace 19 meses el indiscutido líder de Brasil Luiz Inacio Lula Da Silva”.

Construir juntos plataformas emancipadoras, para oponer a las colonizadoras

Vivimos la era de las comunicaciones, por eso el presidente pidió construir juntos plataformas emancipadoras, para oponer a las colonizadoras mayores esfuerzos y energías, en pos de un mundo mejor posible.

“Ya pasó la era de la confusión. Nuestros pueblos han pagado muy caro el precio de ensayos económicos y políticos, que solo han llevado bienestar a las élites, al estilo del matón al mando del imperio, que cree que el mundo puede ser comprado y vendido en el mercado de valores”.

Díaz-Canel hizo alusión a las recientes victorias de la izquierda en Bolivia y Argentina, la heroica resistencia de Venezuela y Cuba al cerco económico total y las protestas anticoloniales que le han puesto un freno a las recetas del mercado.

“Aprecio una alta representación de jóvenes en este auditorio y en las calles de nuestra América donde se ha instalado la protesta contra los abusos del neoliberalismo. Ver a la juventud rebelándose y combatiendo por sus derechos y por mejor destino para sus países, es algo estimulante y desafiante a la vez, porque, como nos enseñó Fidel, la lucha de esta época, se expresa sobre todo en el campo de las ideas”.

Defender que América Latina y el Caribe sean siempre Zona de Paz

El dirigente recalcó que hay que defender que América Latina y el Caribe sean siempre Zona de Paz, proclamada en La Habana en 2014.

“Los persistentes intentos de desestabilización que sus gobiernos enfrentan, comienzan a extenderse y lo vemos hoy en la pretensión de las fuerzas de derecha de escamotearle la victoria a Evo Morales en Bolivia, promoviendo la violencia, desconociendo los resultados en lo que a todas luces es la articulación de un golpe. Por eso, desde aquí reiteramos nuestra felicitación a Evo por su convincente triunfo electoral y a Alberto y Cristina Fernández, que abren una nueva esperanza en Argentina”.

“Hoy queremos reiterar nuestro más firme apoyo y solidaridad con el legítimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y la unión cívico militar de su pueblo, con el Comandante Daniel Ortega y el FSLN de Nicaragua, también bajo ataque.

“Apoyamos también la demanda histórica argentina por recuperar la soberanía sobre las Isla Malvinas. Condenamos la intervención imperialista contra Siria y junto a ustedes exigimos respeto a su soberanía e integridad territorial.

“Ratificamos también la solidaridad con las luchas de los pueblos palestino y saharaui por el derecho a la libre determinación, con proceso de acercamiento y diálogo intercoreano y por fin de las sanciones a la República Popular Democrática Corea, con el proceso de paz de Colombia”.

Ninguna causa justa le es ajena a Cuba

El presidente aseguró que ninguna causa justa es ajena a Cuba y como nación que debe parte de su existencia a la solidaridad, jamás renunciaremos a su práctica, por convicción.

“El Plan de Acción aprobado nos confirma que los sectores progresistas están conscientes de la urgencia de la unidad si realmente queremos construir juntos un proyecto emancipador antiimperialista, comprometido con la genuina y tantas veces postergada integración”.

A nombre de Cuba, reafirmó que la nueva generación de dirigentes en la Isla, formada y educada por la Generación histórica de Fidel y Raúl Castro, seguirán siendo revolucionarios, socialistas, fidelistas y martianos y que no cederán ni un milímetro en las posiciones a favor de la independencia, la soberanía y la justicia social.

En su discurso, rememoró las palabras de Fidel hace más de 50 años: “El mundo ha sido solidario con Cuba y por eso la Isla se siente cada día más y más solidaria con todos los pueblos del mundo”.

“En memoria de Fidel y de Chávez, dos de los grandes de Nuestra América, que tuvimos la suerte de conocer, escuchar y seguir en la práctica más altruista de la solidaridad, retomemos sus obras, como guía para el nuevo y desafiante tiempo que nos espera”.

Declaración final del Encuentro: “La movilización es un grito de orden”

María de Lourdes Santiago Negrón, vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño dio lectura a la Declaración final del Encuentro Antiimperialista:

“Desde esta Cuba solidaria, reconociendo la heroica resistencia de su pueblo, hemos compartido mil 332 personas de 789 organizaciones del movimiento social y popular de la solidaridad, redes, plataformas, partidos e intelectuales de 86 países.

“Comprometidos con todas las causas justas, vivimos un nuevo momento en la historia. Los pueblos en las urnas, calles y redes sociales demuestran con su voto y sus protestas el agotamiento de la ofensiva imperial de la derecha oligárquica, que de la mano del imperialismo norteamericano excluye a amplios sectores de la población y pone en peligro la especie humana.

“Los pueblos están demostrando que es posible derrotar la ofensiva imperial. Se abren tiempos de esperanza. La unidad es vital y constituir un deber. La movilización un grito de orden. La movilización una tarea inminente. Por eso nos comprometemos a:

Movilizarnos en acciones permanentes y sistemáticas de alto impacto mediático Exigir el levantamiento del bloqueo impuesto a Cuba Denunciar las amenazas y agresiones sobre todo a los gobiernos soberanos que se niegan a tener en sus territorios bases militares Reafirmar la vigencia de la proclama de América Latina como Zona de Paz Denunciar los riesgos que entraña para América Latina y el mundo la activación del TIAR, orientado a respaldar militarmente a los Estados Unidos y a defender la Doctrina Monroe Expresar nuestra solidaridad con la Revolución Bolivariana y su legítimo presidente, Nicolás Maduro, que ha sabido defender con firmeza su soberanía ante amenazas de todo tipo. Intensificar la movilización y el reclamo de la inmediata liberación del compañero Lula Felicitar al pueblo de Bolivia por su victoria en el proceso electoral y al presidente Evo por su reelección. Denunciar los intentos de golpe de estado instigados por los Estados Unidos contra la paz en Bolivia Condenar los intentos de la administración estadounidense de desestabilizar el gobierno de Nicaragua y reiterar el derecho de su pueblo a la paz. Demandar la independencia de Puerto Rico, sometida hace más de un siglo al dominio colonial de Estados Unidos. Expresar nuestra firme solidaridad con las naciones del Caribe en su legítimo reclamo a la reparación de los reclamos por la esclavitud Apoyar la demanda de Argentina por la recuperación de Las Malvinas, territorio que legítimamente les pertenece. Denunciar a los gobiernos que siguen los dictados del imperialismo, y con el FMI, imponen políticas neoliberales de choque que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad. Condenar el uso de la fuerza y la represión para aplastar los reclamos de los movimientos sociales y populares. Defender la decisión del pueblo de Chile a revelarse en las calles. Condenar el empleo de torturas a manos de los órganos represivos del país. Condenar la represión en Ecuador de ese hermano pueblo que se enfrenta al paquetazo. Rechazar el gobierno de Jair Bolsonaro, empeñado en acabar con los avances de ese país. Respaldar el derecho del pueblo colombiano a la paz. Retomar la mesa de diálogo con la Mesa de Liberación Nacional. Expresar la más profunda solidaridad hacia Haití, en su lucha a una vida digna. Manifestar el apoyo a Honduras. Felicitar al pueblo argentino y a su presidente electo, Alberto Fernández, por el merecido triunfo en las urnas. Saludar al gobierno de López Obrador y su contribución a la unidad en América Latina. Expresar nuestro apoyo y solidaridad al Frente Amplio Uruguayo. Denunciar la intromisión del imperialismo en asuntos internos de África y Medio Oriente. Condenar las acciones unilaterales contra la República Democrática de Corea. Apoyar la causa histórica de lucha de los pueblos Saharaui y Palestina en su libre determinación. Rechazar las discriminaciones por género, color de piel, o cualquier otra que atente contra la dignidad y la integridad de las personas. Defender los derechos de los pueblos originarios en sus luchas por las reivindicaciones. Reconocer el protagonismo de los jóvenes como fieles continuadores del legado de nuestros próceres. Condenar enérgicamente la actual política antiinmigrante de los Estados Unidos, así como toda manifestación de racismo y xenofobia. Denunciar las acciones macartistas y la campaña anticomunista que tiene lugar en Europa Convocar a la lucha global para defender los recursos naturales de la madre Tierra Fortalecer la batalla mediática en internet, alimentando las redes de la verdad contra el neoliberalismo.

Declaración de solidaridad con Cuba

Por su parte, Gail Walker, directora ejecutiva de la Fundación Interreligiosa por la Organización Comunitaria, a la cual pertenece la Caravana Pastores por la Paz, dio lectura a la Declaración de Solidaridad con Cuba.

“Apoyamos la construcción de una Cuba próspera, a partir del principio de José Martí de quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos”, dijo.

Ante la guerra económica y el hostigamiento del imperialismo yanqui, los delegados que se reunieron en el Encuentro acordaron en la Declaración de Solidaridad:

Exigir el levantamiento del bloqueo impuesto a Cuba por el gobierno de los Estados Unidos y condenar la implementación de la Ley Helms Burton, que violan los derechos internacionales de la Isla. Apoyar la resolución que será presentada ante Naciones Unidas para exigir el levantamiento del bloqueo. Exigir la devolución del territorio de la ilegal Base Naval de Guantánamo. Rechazar las agresiones crecientes del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados contra el programa de colaboración médica cubana. Exigir el cese de los programas de subversión y de desestabilización contra Cuba y el apoyar el derecho a la libre autodeterminación de este país. Divulgar la verdad sobre Cuba en medio de calumnias contra los logros de la Revolución Cubana. Ratificar que Cuba es un país pacífico para los extranjeros y los millones de visitantes que arriban a la Isla. Apoyar a la Revolución Cubana que se basa en los principios de la solidaridad, la justicia, social y el internacionalismo. Fortalecer las bases con el movimiento de solidaridad Si por Cuba con el fin de promover las acciones de solidaridad. Desarrollar la mayor movilización posible realizando acciones públicas en los medios de difusión, condenando la agresión creciente del imperialismo contra Cuba.

En video, clausura del Encuentro:



