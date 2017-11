En Cienfuegos se le conoce como el maestro, pero Cuba entera llegó a admirarlo por la serie televisada La Semilla Escondida, que recreó la historia de la más hermosa de sus creaciones, el grupo Ismaelillo.

Maestro de vocaci√≥n, no le alcanz√≥ el aula. Entonces escogi√≥ la m√ļsica para llevar al camino de la virtud a adolescentes extraviados. 37 a√Īos despu√©s miles de ni√Īos y j√≥venes le agradecen a Gonzalo Berm√ļdez su formaci√≥n en ‚ÄúIsmaelillo‚ÄĚ, un proyecto sociopedag√≥gico en el que siguiera el magisterio de Fidel.

‚ÄúEl grupo se crea el 10 de octubre de 1980, y seis a√Īos despu√©s en el Congreso¬† Internacional Pedagog√≠a, 1986, present√© ¬†la ponencia, La v√≠a eficaz entre el hogar, la escuela, y la comunidad ¬†a trav√©s de la m√ļsica, e Ismaelillo pudo dar un concierto en el Palacio de las Convenciones‚ÄĚ.

En esas circunstancias, Gonzalo conoce personalmente a Fidel, quien le pide una profundización de todo el proyecto, y contribuir para generalizar la experiencia a nivel nacional.

‚ÄúTuvimos el encuentro. Hab√≠a sido invitado por √©l para una cena. Cuando √©l entra va hasta donde estoy. Comenz√≥ a servirse, y yo solamente atin√© a servirme un refresco en un vaso,¬† y se me calent√≥ en la mano porque no me dio tiempo a tom√°rmelo nunca, porque las preguntas eran tan constantes, que ten√≠a que digerirlas muy bien para para contestarlas, porque √©l no hac√≠a una pregunta, hac√≠a varias y todas concatenadas; sin dudas era una inteligencia √ļnica entre los hombres de su tiempo‚ÄĚ.

En 1996 volver√≠an a encontrarse, en ocasi√≥n de que ¬†el maestro mereciera la distinci√≥n Los zapaticos de Rosa, reconocimiento que se le entregara¬† la Organizaci√≥n de Pioneros Jos√© Mart√≠. Era primero de noviembre, d√≠a del cumplea√Īos de Gonzalo.

‚ÄúHab√≠an pasado diez a√Īos, y √©l me pregunta de nuevo, qu√© pas√≥ con el proyecto, con cu√°les, y m√°s cuales temas, con todo lo que hab√≠amos conversado una d√©cada atr√°s; y yo ten√≠a que responderle en el podio donde me estaba entregando, todas las preguntas de una sola vez. No puedo decirte cu√°l le respond√≠, las que pude, pero me sent√≠ muy honrado,¬† y es algo que atesoro en mi mente para siempre‚ÄĚ.

Lo hab√≠a visto por vez primera cuando triunf√≥ la revoluci√≥n. Gonzalo ten√≠a entonces 7 a√Īos, y¬† Fidel¬† hab√≠a ido al lado de su casa, ‚Äú_ en la calle Arg√ľelles entre Bouy√≥n y Velazco_, a la morada del entonces alcalde de Cienfuegos, Emilio Aragon√©s, desde cuyo balc√≥n salud√≥ al pueblo. Y entonces aviv√≥ ese entusiasmo de toda la vida, porque mi padre perteneci√≥ al movimiento clandestino‚ÄĚ.

Su vida en lo adelante, estaría signada por su presencia e ideario.

‚ÄúComo Maestro, tom√© la forma en que Fidel quiso dirigir a nuestro pueblo, esa disciplina f√©rrea, de que a las 8 y un minuto es tarde, que el poder de convocatoria es uno y no dos, que la disciplina no tiene matices, esa disciplina del amor, pero que es casi militar, ya hace 37 a√Īos, diez generaciones formadas como Ismaelillos, y sigo aplic√°ndola‚ÄĚ.

¬ŅHubiera querido que volviera a preguntarle?

‚ÄúPor supuesto; y le dir√≠a que cumpl√≠ con su aspiraci√≥n, con su legado, con su ejemplo, con lo que nos inculc√≥‚Ķ Y eso me hace sentir muy orgulloso de haberlo conocido‚ÄĚ.