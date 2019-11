Precios, productos vencidos y rebajas. ¿Cuál es el mecanismo?

En no pocas oportunidades, al realizarse acciones fiscalizadoras en las tiendas recaudadoras de divisas, algunas de las dificultades que se aprecian tienen que ver con la venta de productos sin que se exhiba su precio, u otros que ya están vencidos y no se les han corrido las diligencias para proceder con las rebajas en cada una de las etapas previstas.

Y es un asunto a no perder de vista, pues, como lo ha explicado Paulino Pablo Díaz Santillán, máximo responsable de la Dirección Integral de Supervisión: “Esto ya está en conocimiento de la población, que domina que los productos tienen una fecha de vencimiento y la empresa está en la obligación de correr con todo lo que acontece antes de ese momento; y no es posible que usted vaya a comprar un producto el último día de la fecha de caducidad y esté al mismo precio. Cada producto tiene una depreciación y realmente no se está cumpliendo con ese registro y con el seguimiento a ese valor, próximo al vencimiento.

“Es importante prestar atención a ese asunto, porque están creados los mecanismos y tiene que funcionar desde la solicitud del lugar donde se encuentra el producto próximo a vencerse, hasta todo lo previsto en el camino que debe recorrer”.

Detalles de interés

“La política de precios en nuestro país se establece de manera centralizada mediante resoluciones y otros documentos dictados por los organismos especializados y rectores de esta actividad; tal es el caso de los ministerios de Finanzas y Precios y Comercio Interior”, Aseguró en una de las emisiones del Triángulo de la Confianza del mes de octubre, María Elena Llanes Fuster, especialista que atiende la actividad de Precios en la Corporación CIMEX, en Cienfuegos.

La funcionaria agregó que “a partir del análisis de estos documentos, CIMEX, tomando en cuenta las características, estructura, funciones además de la experiencia de trabajo en sus entidades y sucursales, emite instrucciones, disposiciones, circulares y directivas trazando la política a seguir en nuestra organización, siendo la Dirección de Precios la encargada del seguimiento.

“Territorialmente no hacemos formación de precios, los precios se forman a nivel nacional, logrando uno uniforme para todo el país. Todas las tiendas de la corporación venden al mismo precio, independientemente de su categoría o confort”.

Realidades

Durante una inspección realizada a puntos de venta de CIMEX, específicamente a Santa Isabel y Bristol, una de las deficiencias detectadas fue, precisamente, que no contaban con las circulares de la rebaja.

“La circular de precios, que antiguamente se hacía una por unidades, hace tres años se hace solo una para el complejo de Tiendas Panamericanas de la provincia. El documento se encuentra en nuestra dirección de Economía. En los puntos de venta están los ajustes”. Así lo refirió Odalina Ramírez, administradora del Mercado Paraíso, de la ciudad de Cienfuegos.

¿Cuál es, entonces, el mecanismo establecido para proceder a las rebajas?

Yenisleysis López Sarría, jefa de Grupo Comercial de la Corporación CIMEX, puntualizó: “En el procedimiento interno que nosotros tenemos, se hace la circular por solo una vez, es decir en la primera fase de la rebaja. Para las otras dos etapas no hay que hacer una circular nueva porque ese código al que se le hizo un ajuste inicial sigue siendo el mismo. “Por el sistema corre automáticamente la rebaja, cuando toque la segunda se actualiza en red y se le informa a las cajeras ese cambio, no obstante, a partir de este momento entregaremos a los puntos de venta las circulares correspondientes para evitar nuevos señalamientos”.

Y justo por el sendero de hacer las cosas bien y ocasionar menos malestares al pueblo ha de transitarse en este complejo mundo de precios, rebajas y productos en las tiendas recaudadoras de divisas, una opción a la que acudimos todos.