Los gritos del convento

El edificio esconde su belleza con el mismo recelo con que oculta sus lesiones. En la calle de Campomanes, entre Prado y Gacel, algo sobrevive del antiguo convento Siervas de Mar铆a, de la ciudad de Cienfuegos. Desde fuera, la majestuosidad t铆pica de esta construcci贸n religiosa se confunde entre paredes mordisqueadas, enormes aberturas en los muros y grietas que rompen desde el techo y caen cual saltos de agua. Adentro, todo se desploma en penumbras. Hay agujeros en la cubierta de madera, en el hormig贸n, en la escalera, en el piso.

De la construcci贸n erigida entre los a帽os 30 y 40 del siglo pasado, solo se mantiene conservada la capilla Santa Soledad Torres Acosta, de la Iglesia Cat贸lica. El resto del convento, sus valores arquitect贸nicos 鈥攔epresentativos del movimiento art dec贸鈥, cosechan la suerte de un mal designio. Fue considerado nada menos que una cuarter铆a y hoy su infeliz situaci贸n constructiva responde, en primera instancia, a la tosquedad de ese giro, y luego a las otras modificaciones forzadas sobre su cuerpo.

Juan Miguel Lima Prieto vive all铆 desde hace medio siglo y es la cabeza de una de las 20 familias que actualmente residen en el inmueble. 鈥淪e ha deteriorado con el tiempo, afirma. En una ocasi贸n dijeron que estaba en derrumbe y sacar铆an a todo el mundo, pero no sacan a nadie. Encima de la cama de mi mam谩 he tenido que poner cosas (cart贸n, tablas, nylon) para que no caiga lo del techo. Aqu铆 el otro d铆a cay贸 un pedazo y le hizo una aver铆a al refrigerador. Si le cae arriba a una persona, la mata鈥.

鈥淯na ni帽a m铆a casi muere en el pasillo (del segundo piso), relata Yan Ventura Hern谩ndez, presidente del CDR. Ella estaba sentada, jugando a los yaquis, y de repente se fueron las losas. 隆Di t煤, si mi ni帽a se mata! Oye, nosotros estamos cansados de ir a todas partes en la provincia, porque en cualquier momento esto hace as铆 para abajo y no hay quien lo aguante. Y cuando un barco va para abajo, se hunde, y despu茅s a recoger gente entre los escombros. 驴Eso queremos?鈥.

TORCEDURAS

Seg煤n los propios vecinos, desde 1986 el convento est谩 declarado inhabitable. Cercano a la fecha, un primer dictamen t茅cnico de Nicol谩s Soto Ordo帽ez, proyectista de la Empresa de Mantenimiento y Construcci贸n del Poder Popular, determin贸 la existencia de filtraciones en la azotea y problemas en el entrepiso de tablaz贸n, con algunas tablas podridas. Desde entonces hab铆a serios da帽os y las quejas de los moradores vibraban en los o铆dos de funcionarios e instituciones.

La mutaci贸n a edificio multifamiliar asomaba en el desgaste de sus estructuras. 鈥溌縌u茅 tiene que ver la arquitectura de un convento con viviendas?鈥, cuestiona el especialista. Cuando el inmueble se dio para que las personas tuvieran casas, la gente comenz贸 a tapiar lugares para adecuar el sitio. Perdi贸 ventilaci贸n, iluminaci贸n, y por eso es la gran oscuridad que uno ve en la misma entrada, las humedades y la presencia de agentes que deterioran la obra. La cantidad de 鈥榝en贸menos鈥 existentes hoy all铆 se deben, en parte, a las acciones ejecutadas por el propio hombre鈥, explica.

De acuerdo con Soto Ordo帽ez, tras el primer dictamen 鈥減as贸 el tiempo y Vivienda aprob贸 un proyecto de reforzamiento para las zonas m谩s cr铆ticas: reparar la tablaz贸n del entrepiso, la escalera y otras afectaciones en la cubierta. Pero transcurrieron muchos a帽os y aquello qued贸 engavetado. Y de buenas a primera, un d铆a, se contrat贸 a una brigada e iniciaron all铆 los trabajos previstos鈥.

INESPERADO

Hubo un muerto. Los vecinos lo dicen como campanas que repican. En 2009, un pe帽asco ca铆do del techo mat贸 a Juan Villaz贸n, de 73 a帽os. Para la fecha, ellos hab铆an reclamado a todas las instancias posibles sin recibir la debida atenci贸n. 鈥淎 ra铆z de eso sentimos miedo, porque ca铆an pedazos por cualquier parte, sostiene Ventura Hern谩ndez. Y fue cuando se determin贸 reparar el convento. Pusieron a trabajar a un grupo de cuentapropistas. Esa gente desfalc贸 el dinero, los materiales; derrumbaron las casas y dejaron esto abandonado. Al ver que no avanzaban, nos quejamos y los sacaron de aqu铆鈥.

Otro examen corrobor贸 luego las deficiencias en la ejecuci贸n: el improvisado falso techo con zinc y tubos en el primer nivel, el poco acero utilizado en la fundici贸n de vigas y las err贸neas dimensiones en lo construido, nublaron a煤n m谩s los destinos del inmueble. Tales acciones no solo afectaron el bienestar de los residentes; pusieron en coma los valores arquitect贸nicos de la edificaci贸n, ubicada dentro de la zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.

鈥淪e paraliz贸 por otro a帽o y nos dieron a nosotros mismos la responsabilidad de ejercer la obra, cuenta Ventura Hern谩ndez. Yo, como jefe de brigada, saqu茅 el carn茅 de cuentapropista y junto a mi pap谩, y dos o tres vecinos, terminamos las tres casas que los anteriores alba帽iles dejaron derrumbadas. A simple vista, quedaron como nuevas. Despu茅s, por asuntos de la empresa (Vivienda), estuvimos a帽o y pico en la casa de una vecina, sin poder terminarla鈥.

Luis Manuel Pileta Lores, jefe del Departamento T茅cnico de la Direcci贸n Municipal de Vivienda, asegura que el convento Siervas de Mar铆a se encuentra en reconstrucci贸n desde hace casi un lustro, como parte del programa de intervenci贸n en una veintena de cuarter铆as en la ciudad de Cienfuegos. 鈥淧ero existe un problema estructural en la instalaci贸n. Contrat茅 a un proyectista, fuimos juntos al lugar y revisamos, aclara el funcionario. Por desconocimiento y situaciones al inicio de la obra, cargaron sobre una pared que no era de carga. Esto provoc贸 un peque帽o asentamiento y entendimos que podr铆a ocasionar problemas en el futuro. Por tanto, como jefe de la inversi贸n, indiqu茅 paralizarla y encargamos un proyecto de reforzamiento estructural鈥.

鈥淓st谩 seriamente da帽ado, confirma Soto Ordo帽ez. Si durante alg煤n tiempo soport贸, ahora s铆 no puede soportar m谩s. Cuando me citan, veo que hicieron paredes, ba帽os; aparecen muros rajados y hay lugares donde el suelo es inestable. A partir de eso, 鈥榁ivienda鈥 contrat贸 el proyecto de reforzamiento estructural, lo cual resulta muy complejo. Hablamos de un edificio con cierta antig眉edad, con problemas acumulativos que generan otros. Llega un momento en que tienes que cerrarlo todo y decirle a la gente: 鈥榮algan, aqu铆 no pueden vivir ustedes鈥欌.

DESESPERACI脫N

La catarsis impera sobre los argumentos. Desde hace meses, los residentes del convento aguardan por alguna acci贸n constructiva que los salve de una eventual desgracia. Sin embargo, de los cerca de 127 mil 700 pesos aprobados este a帽o para su rehabilitaci贸n, all铆 no han gastado el primero. Cada d铆a, las condiciones son m谩s precarias: la escalera hacia la azotea se muestra intransitable, pululan cubos y palanganas dentro de las casas para sobrellevar las filtraciones, las grietas en las paredes nacen por horas y algunos vecinos hasta abandonaron sus viviendas por el inminente peligro de derrumbe.

鈥淎donde quiera que vas es el peloteo. Uno dice que el otro; el otro que el otro; y el otro鈥ue el otro鈥, comenta un poco airada Teresa Gonz谩lez Gonz谩lez. Ella lleg贸 al convento en 1996, cuando a este, supuestamente, no le cab铆a un alma m谩s. 鈥淵o siempre pens茅 que mi casa era de las mejores, porque le dedico tiempo y la he reparado, agrega. Pero el piso llevaba a帽os en mal estado y ah铆, en el medio de la sala, se fueron cuatro losas cuando 茅l (su esposo) cruzaba. La 煤ltima vez que vino una comisi贸n, le ped铆 ayuda a Pileta y me dijo que esto estaba parado, que no se iba a hacer nada hasta que el Gobierno decidiera. Nos facilit贸 un saco de cemento, porque no hab铆a m谩s para trabajar.

鈥淭engo ahora el problema de enfrente, en el pasillo m铆o tambi茅n, prosigue Teresa. Todas las lositas est谩n sueltas, t煤 caminas y sientes que se tambalean. Hay cuarter铆as malas, yo lo entiendo, pero en bajos, no corren el peligro de los altos. Aqu铆 lo mismo puede matarse el de arriba que el de abajo. Quedaron en darnos una respuesta, hace meses y meses鈥.

Juan Miguel Lima Prieto considera cr铆tica su realidad. 鈥溌o quisiera que t煤 vieras como est谩n los techos!, dice. Los d铆as aquellos en que llovi贸 una semana, una semana llovi贸 dentro de mi casa. La situaci贸n se puso 隆dif铆cil dif铆cil! Dijeron que terminar铆an arriba para venir para la planta baja, pero en lo que va de a帽o no le han puesto ning煤n dinero鈥.

鈥淵a no sabemos qu茅 hacer, ni a d贸nde ir, refiere Yan Ventura Hern谩ndez, presidente del CDR. Las viviendas nuevas, reparadas por nosotros, est谩n cediendo y persiste el deterioro. Seguimos en esa historia de si vienen o no, de si nos sacan, de si van a darnos casa. Lo 煤ltimo es que el arquitecto estuvo aqu铆 y dijo que 茅l salvaba su responsabilidad鈥.

INCERTIDUMBRE

La escasa informaci贸n hist贸rica recopilada por el Obispado de Cienfuegos y la Oficina del Conservador registra, en febrero de 1892, el arribo de las primeras religiosas Siervas de Mar铆a a esta ciudad del centro sur de Cuba. Un a帽o despu茅s, adquirieron el terreno donde levantar铆an su convento, por el valor de 3 mil 900 pesos. Y en 1895 colocaron la primera piedra. No obstante, la edificaci贸n del inmueble no concluy贸 hasta la primera mitad del siglo XX. Su aspecto se帽orial, y problablemente su existencia, se debaten hoy en el reforzamiento a sus d茅biles estructuras.

鈥淓s cierto, lleva varios meses paralizado y todav铆a no tenemos la soluci贸n, a pesar de que me he dirigido al proyectista para exigirle, alega Pileta Lores. Nosotros debemos revisar el asunto, ver por fin d贸nde nos encontramos para solicitar recursos que no estaban pedidos y comenzar a trabajar. Por ello, la obra continuar谩 detenida hasta que se defina el tema.

鈥淓l reforzamiento estructural 鈥攅xplica鈥 pasa por ejecutar cimentaciones, fundir columnas y hacer una viga de cerramento que soporte las acciones contructivas del segundo nivel. Todav铆a, cuando salga el proyecto, enfrentaremos los inversionistas las discrepancias de los vecinos para volver a intervenir en la planta baja鈥.

A ellos lleg贸 el rumor de que los sacar铆an del edificio, 驴no es as铆?

鈥淓l comentario ha existido, no s茅 qu茅 lo suscit贸, responde Pileta Lores. Nunca hemos valorado esa posibilidad ni en el Gobierno ni en la Direcci贸n Provincial de Vivienda, tampoco en ninguna instancia donde he estado. All铆 el objetivo es reconstruir, de lo contrario no hubi茅semos invertido dinero alguno. El trabajo tiene una serie de complejidades, pero se va a terminar鈥.

鈥淪oy yo, y es un edificio, no una casa, se帽ala Nicol谩s Soto Ordo帽ez, proyectista de la Empresa de Mantenimiento y Construcci贸n del Poder Popular. Tenemos el levantamiento del inmueble, con dimensiones tomadas, pero all铆 han aparecido cosas nuevas y debemos actualizar la informaci贸n. No puedo decir: 鈥榗on esto me monto y hago el proyecto鈥欌.

驴Requerir谩 la salida temporal de las personas?

鈥淓n algunos casos, s铆. Cuando comencemos a levantar columnas, a apuntalar lugares, a demoler estructuras, ser铆a espantoso vivir en ese ambiente鈥.

驴Las condiciones actuales del convento suponen un peligro para la vida de sus moradores?

鈥淗ay viviendas que est谩n en muy mal estado, sobre todo una del segundo nivel, al fondo, con los muros medio quemados y paredes que pueden colapsar. Entonces s铆, hasta cierto punto se corre el riesgo si tratamos el asunto con dejadez. Lo que vaya a hacerse, hay que hacerlo ya. No podemos ponerlo en una lista, a ver si en dos a帽os. No鈥 En dos a帽os no esperemos nada鈥.