La democracia participativa anda por los barrios de Cienfuegos

Tan temprano como en los segundos comicios generales en Cuba, en 1981, ya Marcelino Carlos L√≥pez Correa, se estrenaba en las lides de los diferentes procesos electorales. Luego, nada fortuito result√≥ su designaci√≥n, una vez m√°s, de secretario de la Comisi√≥n Electoral de la Circunscripci√≥n (CEC) n√ļmero 45, perteneciente a la demarcaci√≥n del Consejo Popular de Pastorita, en el municipio de Cienfuegos.



Por tres mandatos, Marcelino ha conformado¬† un¬† dueto perfecto, seg√ļn sus propias palabras, con Jos√© Garc√≠a Garc√≠a, presidente de esa misma CEC. ‚ÄúJuntos, precisa, tenemos la responsabilidad de garantizar que las asambleas de nominaci√≥n cuenten con una buena asistencia, cumplan con los requisitos establecidos y muestren¬† la debida transparencia, seg√ļn apego a la Ley Electoral de 1992 (Ley No. 72)‚ÄĚ.

Ambas autoridades electorales, adem√°s de los vocales Pedro Mu√Īoz y Jes√ļs de la Rosa, coinciden en que estas reuniones del barrio constituyen el paso m√°s importante del proceso, toda vez que el pueblo puede proponer libremente a aquel compa√Īero o compa√Īera que re√ļna m√©ritos personales, capacidad y condiciones para representarlo, de ser electo delegado, ante la Asamblea Municipal del Poder Popular y hasta en el Parlamento cubano.

‚ÄúSi bien la experiencia de a√Īos en este ejercicio nos dota de conocimientos te√≥ricos y pr√°cticos, siempre la capacitaci√≥n previa por parte de los miembros¬† de la Comisi√≥n Electoral Municipal nos actualiza acerca de las caracter√≠sticas propias del proceso en curso, a tono con la documentaci√≥n y los procedimientos a seguir en cada etapa, de acuerdo con el n√ļmero de electores y las asambleas a desarrollar‚ÄĚ, explica Garc√≠a Garc√≠a.

Por supuesto, el éxito de las elecciones depende del profesionalismo con que los integrantes de las CEC ejerzan su trabajo, pues es de la base de donde  salen quienes van a ejercer el gobierno en las diferentes instancias (municipal, provincial y nacional), siempre con la anuencia de la voluntad popular.

Seg√ļn el presidente de la CEC n√ļmero 45, de nada valdr√≠a el esfuerzo de √©l y sus compa√Īeros de no ser por el total apoyo en el barrio de las organizaciones pol√≠ticas y de masas, en primer√≠simo lugar el rol de los Comit√©s de Defensa de la Revoluci√≥n (CDR) a la hora de movilizar a su membres√≠a para asistir a las asambleas.

‚Äú¬ŅQuiere que le diga algo?, interviene Marcelino. Con toda la sinceridad que me caracteriza, me ha sorprendido gratamente la respuesta de la poblaci√≥n por su concurrencia masiva a¬† las tres asambleas de nominaci√≥n de las cinco programadas en esta circunscripci√≥n. Sin lugar a dudas, ello responde¬† a la labor realizada junto a los CDR al visitar casa por casa para, adem√°s de la convocatoria, conocer los problemas puntuales de cada cual y las posibilidades reales de participar en las reuniones‚ÄĚ.

Agrega el veterano pastorice√Īo que la mejor muestra de calidad exhibida en esas citas barriales lo constituyen las propuestas de compa√Īeros que gozan de prestigio, autoridad y m√©ritos suficientes ante los vecinos¬† como para ser elegidos delegados el d√≠a de las votaciones en la primera vuelta, reprogramada para el 26 de noviembre, fecha que se enmarca dentro de las actividades de homenaje y recordaci√≥n a Fidel en el primer aniversario de su desaparici√≥n f√≠sica.

‚ÄúSi me he mantenido por tanto tiempo en los procesos electorales, ya de secretario o vocal de la CEC, es porque considero que esta deviene expresi√≥n genuina de la democracia participativa distintiva de nuestro sistema de gobierno, con una amplia intervenci√≥n popular. Aqu√≠ no existe politiquer√≠a alguna, empezando porque no es el Partido quien nomina‚ÄĚ, coment√≥ L√≥pez Correa.