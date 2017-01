Invasión: mejor bajo los aliens

鈥淭ras haber cumplido 90 贸rbitas alrededor del Sol no me quedan muchos reproches鈥, dijo Arthur C. Clarke, el autor de Cita con Rhama y 2001, una odisea espacial, en un mensaje en video grabado desde su residencia en Sri Lanka y para su pl茅yade de admiradores, el 9 de diciembre de 2007, pocos meses antes de morir.

No puedo asegurar que haya visto Invasi贸n (The Invasion, 2007), pues de haberlo hecho, este hombre, considerado uno de los grandes de la ciencia-ficci贸n moderna, hubiera puesto de seguro unos cuantos reproches. Y m谩s: un grito agudo de pavor en el cielo de la noche de Colombo.

Invasi贸n viene a ser el tercer remake de una pel铆cula que todas las antolog铆as e historias cinematogr谩ficas coinciden en se帽alar como uno de los cl谩sicos del cine de ciencia-ficci贸n y terror de los a帽os 麓50: Invasi贸n of the body snatchers (Don Siegel, 1956), cosa que en lo personal siempre vi algo exagerado; la cual tuvo sus continuaciones por intermedio del siempre rarillo Philip Kaufman en 1978 y el no menos ortodoxo Abel Ferrara, en 1993.

Veh铆culos de reflexi贸n y simbolismo social, unas y otras se sumerg铆an, a su forma y atemperando el relato a los contextos socio-pol铆ticos de sus 茅pocas, a la novela-madre de Jack Finney en la cual una raza alien铆gena se mete dentro de la humana y la convierte en algo muy parecida a s铆 misma en el exterior, pero del todo diferente en su interior.

Si m谩s de medio siglo atr谩s, Siegel vinculaba el relato a los tiempos de la Guerra Fr铆a, el macarthysmo y la lucha de contrarios entre el imperialismo norteamericano y el comunismo sovi茅tico, ya Kaufman y Ferrara hablaban en su d铆a de la contracultura, los albores de la 鈥渞evoluci贸n鈥 reaganeana, y el belicismo extensivo del viejo George padre, el tronco sembrador de la pandemia Bush.

Ahora, para la versi贸n de 2007, Hollywood contrata al director alem谩n Oliver Hirschbiegel (famoso por su drama El hundimiento, en torno a la ca铆da de Hitler), quien recurre a la suma de todos los motivos de los filmes anteriores en peque帽as dosis, e -hibrificados como dispersos- resultados punto menos que mediocres.

Y ello, a pesar del cuantioso presupuesto a su disposici贸n, un team t茅cnico de lujo bajo su arbitrio; y el indiscutible talento del reparto, el cual tiene en primera fila a Nicole Kidman, una de las grandes actrices de la contemporaneidad sajona aunque bastante tirada para lo comercial en su 煤ltima recta, al lado del por lo general eficaz -y aqu铆 pese a todos los pesares lo es- Jeremy Northam, y el 煤ltimo James Bond: Daniel Craig, tan patitieso en el filme que pasa inadvertido casi todo el metraje.

Lo que pasa con Hirschbiegel y su insulso e impersonal filme es que es tan hu茅rfano de rumbos dram谩ticos como de ideas que sustenten una hilatura dramat煤rgica clara. Aunque la culpa no puede caer del todo en la espalda del alem谩n, pues intent贸 variar el filme en m谩s de una ocasi贸n, hasta que el todopoderoso productor Joel Silver lo mont贸 en un avi贸n de vuelta a Berl铆n y le encomend贸 la producci贸n, primero, a los hermanos Wachowsky (que de la Matrix primigenia a la 煤ltima parte de la saga pasaron del cielo al suelo) y, luego, a James McTeigue (el realizador de V de Vendetta).

A diferencia de la f贸rmula de la Coca-Cola, la empleada en la cinta es conocida por todo el mundo: nave que estalla y trae el virus alien铆gena, uno de los personajes de relieve dram谩tico infestado, doctora en plan de corre-corre, hijo perdido en poder de los extra帽os鈥, lo hemos visto mucho ya. Sin embargo, pocas veces planteado desde perspectivas narrativas de tama帽a ambivalencia e incongruencia.

Invasi贸n maneja, de modo bastante expl铆cito, tesis harto peligrosa: los extraterrestres que usurpan los cuerpos de los terr铆colas eliminan los resquemores, rencillas, debilidades humanas, al tiempo que acaban con las guerras: dejan a Bagdad tan tranquila como un c铆rculo infantil, le poner a darse las manos a Ch谩vez y Bush, la paz impera en el planeta鈥

Sin la elocuencia y el grado de 茅nfasis necesario, el filme deja caer que esa calma se lograr铆a al precio de la anulaci贸n de la diferencia (pues el hijo de la doctora interpretada por la Kidman es inmune al virus alien铆gena y los de allende el planeta lo pretenden eliminar), aunque una autoridad dice al cierre, cuando ya los extra帽os est谩n controlados y todo volvi贸 a la normalidad: 鈥淰olvimos a ser humanos, para bien o para mal鈥.

El mensaje atroz que se desprende de esta pel铆cula derrumba por su pesimismo. Sin cortapisas, se est谩 afirmando que la Tierra andar铆a mejor bajo la 茅gida de los alien铆genas; y que los humanos, per se, no disponen de la capacidad potencial de solucionar sus conflictos. As铆 de rampl贸n.

Pero el problema principal, a la larga, no es incluso tal falta de sutilezas, ni siquiera la inexpresividad de algunos actores o la unidimensionalidad de esta hero铆na en crisis, pues Invasi贸n cruje ya desde la premisa b谩sica de cualquier buen exponente del g茅nero porque resigna ritmo, su b煤squeda de tensi贸n luce demasiado artificial y sus ostentosas escenas de acci贸n de persecuciones automovil铆sticas parecen importadas de escenas de pel铆culas de atracadores de bancos.

Por si fuera poco, prescinde de un gui贸n m谩s o menos elaborado; y lo que est谩 presente de manera intermitente -o asoma sin que genere los efectos deseados-, es el suspenso, aun cuando justamente se presupone sea tal el elemento nutricio de la trama.