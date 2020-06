Gobernador de Cienfuegos: “Medidas a la normalidad de forma progresiva y bien pensadas”

Cuando se confirmaron en el país los tres primeros casos de Covid-19, no demoraron las acciones para hacerle frente a una enfermedad novísima, casi desconocida, que no solo requería enfrentamiento efectivo, sino también estudios científicos para evitar males mayores. Y me atrevo a asegurar que ambos propósitos los hemos conseguido con creces, mas no nos conformamos ni contentamos con ello.

En medio de ese panorama, en la región centro sur del archipiélago mayor de El Caribe, se tensaron fuerzas yse puso a punto todo un dispositivo, desde lo sanitario, económico y social, para sortear un nuevo escollo en nuestro devenir y el de la humanidad.

A la vuelta de más de tres meses e iniciada este jueves la primera fase de la etapa post-Covid, bien vale el recuento de cómo llegamos a este punto. Por supuesto, de lo que pasará una vez decretada la nueva normalidad en cada una de sus fases y cómo la provincia se ha preparado, también es contenido de la entrevista exclusiva que concediera a 5 de Septiembre Alexandre Corona Quintero, gobernador de Cienfuegos:

“Desde el 11 de marzo, la provincia vino cumpliendo las indicaciones orientadas por la máxima dirección del país, que comenzó, primero, con las medidas de protección: el uso de los medios de protección en la población y en los centros de trabajo, además de la apertura de los centros de aislamiento. Valga decir que la provincia llegó a tener nueve, con una capacidad de mil 100 personas, y otros dos destinados a la atención a viajeros. .

“Igualmente reforzamos las normas de protección a las fronteras, pues tenemos el Puerto y la Marina. Desde el inicio se incrementaron las acciones de protección al personal y la detección oportuna de los enfermos.

“También se limitó el transporte y se suspendió el curso escolar, entre otras medidas que bien se conocen”.

En su condición de gobernador y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), ¿cómo valora los resultados que hoy muestra el territorio?

“La evaluación del CDP es que, realmente, las medidas han dado un buen efecto, sobre todas las cosas, por la participación del pueblo en función de lo que se indicaba.

“La participación de la prensa en los eventos del CDP para llevar la información precisa al pueblo también nos ha ayudado muchísimo en este enfrentamiento; el papel de las organizaciones de masas, el propio sistema de Salud, el Minint. En composición de grupo, con la intersectorialidad necesaria y la unidad que nos caracteriza, sobre todo en estos tiempos, fue posible salir adelante, con solo 24 casos. Consideramos que fueron buenos los resultados”.

La estrategia de enfrentamiento no solo abarcó el ámbito sanitario, le digo, para conminarlo a abundar en las otras aristas de un quehacer integral y efectivo.

“Nos dimos a la tarea de priorizar también otros asuntos vinculados con el desarrollo de la provincia: no renunciamos al plan de construcción de viviendas ni a las inversiones principales del territorio; llámese en lo social el hospital provincial, inversiones en cines, teatros y otras entidades de la cultura. Continuaron las tareas de fortalecimiento del municipio de Cruces, sede del 26 de Julio, las inversiones en el sector de la Agricultura y el azucarero, este último con el cumplimiento de la zafra y el proceso de reparaciones ysiembra para las campañas venideras. En el caso de la Agricultura, en el fomento de nuevas áreas en función del desarrollo agrícola de la provincia.

“De igual modo las instituciones del Turismo y del Comercio y la Gastronomía se han estado reparando. Yo creo que se aprovechó esta etapa con vistas a organizarnos para la apertura de esas instalaciones con mejores condiciones.

“Por su parte en el sector de la Educación es meritorio resaltar todo cuanto se realizó en función de las teleclases: la participación de los maestros y los estudiantes en función de esto y la reparación de la red de educación en el territorio.

“Durante el enfrentamiento a la epidemia no paralizamos ninguna actividad importante, ni el puerto, ni las grandes industrias; todo se ha mantenido con las medidas de control necesario, ninguna va a parar, se mantendrán funcionando, mucho más ahora que la economía lo requiere. Por ejemplo, el molino de trigo ubicado en Cienfuegos tiene un gran impacto en la economía y la alimentación en el centro y parte del oriente de Cuba y el puerto mueve todas las mercancías del centro.

NUEVA NORMALIDAD EN LA MIRA

En la persona del Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez se hizo recientemente el anuncio de que ya el país cuenta con una estrategia para la etapa post- Covid, definida en fases con acciones bien concretas. Incluso, en un ejercicio único, quizás extraño para otros, pero muy valorado por los cubanos, los ministros y otros representantes del Gobierno han ofrecido información detallada durante esta misma semana.

¿Cómo se proyecta Cienfuegos en tal sentido?

Hay varias cuestiones de la etapa de enfrentamiento a la Covid-19 que vamos a mantener; por ejemplo: el teletrabajo y el trabajo a distancia. Tenemos más de 16 mil trabajadores en la provincia acogidos a estas modalidades; son temas que vamos a seguir potenciando con el necesario control y donde sea posible vamos a seguir fomentándolo.

“Los sistemas de atención a la familia (SAF), con 71, con todo el quehacer de las organizaciones de masas y los trabajadores sociales en función de este grupo de personas que son vulnerables. Para que se tenga una idea se han identificado más de 240 personas que se incorporan a este noble programa.

“Lo relacionado con las medidas de protección en los lugares seguiremos trabajando y perfeccionándolas: el uso del nasobuco y de las sustancias detersivas en los sitios donde más personas se aglomeran, el distanciamiento de las personas en los servicios que se prestan.

“Hay una etapa con tres fases. En la primera abrirán algunos servicios, entre ellos los gastronómicos, los de venta de otros alimentos, y lo harán con limitaciones en la capacidad (del 30 al 50 por ciento en la primera fase y hasta un 80 por ciento en la segunda); todo eso lo vamos a mantener, de manera que podamos convivir con la enfermedad y poder tomar las medidas oportunamente.

“El uso limitado de espacios públicos (cines, teatros, parques, piscinas, playas), lo que permite que las personas estén distanciadas. En la primera fase se retoma el transporte de trabajadores y en la segunda, se activará el transporte interurbano, pero siempre con las limitaciones en las capacidades, nunca será a plena capacidad, como estábamos acostumbrados”.

Es importante señalar que en la provincia se han desarrollado intercambios, a manera de despachos de las máximas autoridades, con los diferentes organismos para evaluar las medidas que se aplicarán en cada una de las fases.

Muchas otras acciones se prevén, ya ellas alude el máximo representante gubernamental de la provincia.

“La protección a los trabajadores expuestos a situaciones de riesgo, dígase los centros de salud, los de aislamiento, apuntamos a que nos quedemos con un centro de aislamiento en el Hotel Deportivo, el personal de frontera y otro que atienda directamente a población. Esas medidas se quedan para la vida, como también será la prohibición de la entrada a centros laborales de personas con síntomas y el uso del nasobuco, en la primera fase en todas las actividades, y en la segunda, en las que haya mayor concentración de personas, y otras que se mantendrán para las madres trabajadoras, según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“Los servicios necrológicos, que también sufrieron modificación, tendrán una flexibilización.

“Es vital señalar que cada fase está sujeta a una evaluación de Salud Pública, que tiene el encargo de dictaminar y evaluar el paso de una fase a otra con un protocolo de las conductas a seguir”.

VUELTA A LA NORMALIDAD EN ALGUNOS ORGANISMOS

En la entrevista con Alexandre Corona Quintero, gobernador de Cienfuegos, conocimos de las acciones de algunos de los organismos de la provincia de cara a la etapa de nueva de normalidad.

“Por ejemplo, en el Comercio Interior, la suspensión de la venta de ron a granel en toda la red de bodegas y el expendio del producto embotellado para llevar se mantiene en la primera fase, y en la segunda, se retorna a la normalidad. Se mantienen los módulos en los barrios y centros laborales en la primera y segunda fases; se modifican los servicios gastronómicos en los restaurantes y cafeterías —pues irán de un 30 a un 50 por ciento de la capacidad—, limitando la distancia entre las mesas. El SAF continuará con el servicio a domicilio.

“En las Oficodas permanecen las medidas establecidas para posibilitar que quienes no tengan núcleos en la provincia puedan darse altas acá sin necesidad de presentar los documentos, pero observando el procedimiento previsto.

“Las instalaciones de alojamiento, parques de diversiones, jardines botánicos comenzarán a prestar servicios pero con limitaciones en la capacidad. En el caso de las piscinas irán de un 30 por ciento en la primera fase a un 50-80 por ciento, en la segunda”.

Justo en este punto interrumpo para recabar precisiones de un elemento que prácticamente identitario en la Perla del Sur. ¿Qué se ha previsto para el control a las playas?

“Con las playas del interior de la ciudad, iniciamos un proceso de restablecimiento, y consideramos que en lo que queda de mes estén óptimas para el verano, no solo las playas, sino los servicios que se prestan en ellas desde las instalaciones del comercio y la gastronomía.

“En el caso de Rancho Luna y las del circuito sur se prevé limitar la entrada de personas de otras provincias, fundamentalmente los fines de semana; al tiempo que se diseñan los mecanismos de control para mantener el cuidado de las fronteras.

“Cada playa va a tener limitaciones de acceso. Por ejemplo, Rancho Luna lo tendrá en Guanaroca y Yaguanabo tendrá dos: uno en Cabagán y otro en el campamento Ismaelillo, desde los cuales se hará un monitoreo y controlará el acceso a la playa. Las piscinas tendrán todo el control según se ha explicado”.

No menos importantes son los servicios de salud que han de retomar su dinámica habitual.

“Los servicios de salud se restablecerán de manera paulatina, se limitarán las visitas a los hospitales y se estudia cuál será la frecuencia de estas. Progresivamente iniciarán las consultas externas, los servicios ambulatorios del CEA.

“Como ya expliqué el centro de aislamiento se mantiene. Cada día se realizan unas 50 pruebas PCR en tiempo real, porque se trata de identificar donde podamos tener a algún sospechoso; de ahí que también continúen las pesquisas y otras acciones preventivas.

“Aprovecho para resaltar que ha existido reconocimiento al personal de la salud, y es increíble como ya nuestro pueblo ha incorporado los aplausos de las nueve de la noche a su cotidianidad. Donde quiera tú escuchas, a esa hora, los aplausos del pueblo, y hay quienes han incorporado otras iniciativas.

“El sentido de unidad del pueblo en esta etapa ha sacado los valores de nuestra gente en función del reconocimiento a quienes han estado trabajando y también al sistema social que defendemos”.

LA UNIDAD ES LA CLAVE

“Uno de los objetivos de la etapa que se avecinan es, precisamente, no tener un rebrote de la enfermedad y para eso se necesita mucha responsabilidad, disciplina y orden; estoy seguro vamos a triunfar como hasta ahora; eso es lo que se necesita”, asegura el gobernador de Cienfuegos.

“La provincia está lista; cada entidad tiene definido su diseño de acciones para el paso a la nueva normalidad, según lo indique el país.

“Sin apresurarnos, las decisiones serán bien colegiadas primero, y luego serán firmes; de manera que se puedan dar pasos a la nueva normalidad sin retrocesos; ese es el propósito.

“Tenemos una percepción de la provincia, a partir de los resultadosen el enfrentamiento a la pandemia. Hay una valoración positiva del trabajo realizado; pero eso no nos puede llevar a adoptar medidas apresuradas; las medidas tienen que ser de manera escalonada, colegiadas, bien pensadas, y que cuando se dé un paso,se haga con toda la seguridad y la firmeza para no retornar. Todo esto persigue dos objetivos: uno,regresar a la normalidad y que el país y la provincia sigan avanzando en su desarrollo, y el otro, no tener un rebrote de la enfermedad;con esas dos premisas vamos a trabajar. Las medidas se irán tomando de manera paulatina. Nosotros no podemos desesperarnos, adoptar una medida que después nos cueste un problema mayor y que regresemos atrás, no lo podemos permitir”.

Cienfuegos Vs Covid 👉Nueve centros de aislamiento, con capacidad para mil 100 personas. 👉Dos centros de atención a viajeros. 👉71 Unidades del Sistema de Atención a la familia (SAF) 👉+ 70 ómnibus al servicio del traslado de trabajadores 👉Se mantuvo: vitalidad de las industrias y el puerto 👉Proceso inversionista en lo económico y lo social.

