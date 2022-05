Fútbol Cubano: Marineros por objetivos superiores

La actuación del equipo Cienfuegos en el recién finalizado Torneo Apertura de Fútbol (en el que Santiago de Cuba se coronó tras aplastar en la final a Artemisa siete goles por cero) sin dudas constituye motivo de satisfacción para los seguidores del balompié local.

La tercera plaza en la Zona Occidental les aseguró a los Marineros cumplir el primer objetivo trazado: la clasificación hacia el Torneo Clausura, que debe dar inicio el próximo mes de septiembre.

Sobre el desempeño del plantel conversamos con algunos miembros de la familia futbolística de casa.

Primero dialogamos con Francisco Carrazana, DT que volvió al puente de mando de la tripulación luego de varios años trabajando con las categorías inferiores.

«Ya te había comentado antes que desde hace buen tiempo deseaba dirigir nuevamente a los Marineros. Cuando llegó el momento me preparé muy bien, con la mente puesta en devolver a Cienfuegos el lugar que merece en nuestro fútbol. Y las cosas salieron, luego de mucho trabajo y entrega de atletas y entrenadores».

Para muchos, el tradicional sistema de juego de nuestros conjuntos se había perdido. ¿Recuperarlo fue una de las prioridades?

«Yo siempre he dicho que el equipo que tenga el balón corre menos riesgos de ser afectado por el rival, y ese fútbol de posesión y combinaciones de toques cortos y rasos siempre nos ha caracterizado y nos ha dado muchos éxitos a lo largo de la historia. Claro que salimos a buscar ese sistema de juego, aunque sin olvidar otras variantes modernas de balones a los espacios, pues hay que explotar todas las posibilidades para anotar goles. No hacemos nada con tener el balón y no provocar daño».

Fuimos testigos de que muchos atletas jóvenes tuvieron posibilidades de jugar una cantidad considerable de minutos.

«Todos saben que el actual plantel cuenta con figuras experimentadas que son clave en el once, como Reinier Cerdeira, Dayán Hernández, Neisser Sandó, Ray Charles Herrera, José Dayán Pérez y Yoelvis Armenteros. A esa experiencia le sumamos la juventud de otros jugadores talentosos, como Jasael Herrera, Dorgis Rajadel y Dayron Sosa, por mencionar sólo tres. Y también incorporamos incluso a atletas de la categoría juvenil, que en sentido general lo hicieron muy bien».

¿Metas en el «Clausura»?

«Para el Torneo Apertura sólo tuvimos siete semanas de preparación, y no obstante salió el resultado. Ahora tendremos más tiempo y hay que trabajar mucho, sobre todo el aspecto físico, pues los equipos de la Zona Oriental se caracterizan por ser muy explosivos e incansables. Creemos que si contamos con una buena preparación podemos estar entre los cuatro primeros del país».

Para Neisser Sandó, capitán de los Marineros, el desempeño del conjunto es más que satisfactorio.

«Con escasas jornadas de entrenamiento y luego de dos años alejados de las canchas por la Covid, es un excelente resultado. Creo que la clave fue la disposición de cada uno de los miembros del equipo desde el primer día de prácticas. Nos propusimos volver a la élite y la motivación siempre estuvo muy alta.

«La química entre los jugadores es ideal, y los más experimentados nos dimos a la tarea de tirar del carro, para servir de ejemplo a los jóvenes. En lo personal me enfoco en el momento. Si juego para Cienfuegos me concentro en aportar al máximo al equipo. Si llega la oportunidad de la selección nacional entonces pensaré en ello, pero ahora mismo sólo me preocupa ayudar al mejor desempeño de los Marineros.

«Podemos regalar una grata alegría a esa afición que tanto tiempo lleva esperándolo, pero necesitamos mayor apoyo de las autoridades para que la preparación sea la óptima. Así llegará el resultado».

Por último conversamos con David Sarría, director de la Academia Provincial de Fútbol y gran conocedor de la disciplina.

«Se ha demostrado que existe talento y que Cienfuegos es una cantera inagotable de futbolistas, pues para nadie es secreto que en los últimos años y por diversas razones, hemos perdido un número considerable de jugadores jóvenes.

«Tenemos que trazarnos metas superiores y seguir trabajando con mucha seriedad. Hay que dar prioridad a la labor en la base e involucrar más a las glorias deportivas, esas a las que nuestros niños quieren imitar.

«El fútbol involucra a la familia, al amigo del barrio, al compañero de la escuela. Y aquí en Cienfuegos es, más que un deporte, pasión, historia, identidad. Aprovechemos eso para devolver a nuestro fútbol toda su grandeza».