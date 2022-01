Explosión del volcán de Tonga se escucha a más de 800 kms

La violenta erupción del volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, en el archipiélago de Tonga, se escuchó como un «fuerte trueno» en Fiyi, ubicado a más de 800 kilómetros de distancia, según comunicaron las autoridades de Suva, la capital fiyiana, recoge AFP.

El Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai volvió a entrar en erupción este viernes, esparciendo cenizas, vapor y gas a 20 kilómetros en el aire, tras registrar actividad intermitente a finales de diciembre.

Luego de la violenta erupción, en Tonga se emitió una advertencia de tsunami y muy pronto los trenes de olas golpearon las casas, destrozando edificaciones.

A tsunami #warning is now in force for all of Tonga following this evening’s #underwater violent #volcano eruption.#Horrifying #Visuals coming from #Tonga. Praying for everyone.

Please #StaySafe.#Tsunami #Tonga #Oceania pic.twitter.com/ixynryYH4d

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) January 15, 2022